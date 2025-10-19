3年前の3月。「人を殺した」と浪速警察署に自首してきた男の部屋から、血を流して死亡している22歳の女性が発見された。女性の死因は男からゴルフクラブで多数回殴られた末の失血死で、そのうち頭部顔面には18箇所もの傷があった。だがのちに殺人で起訴された男は法廷で「殺意はなかった」と主張。判決ではこれが認められ、懲役10年の判決が言い渡されている（求刑懲役16年）。

【写真】「まさか殺されていたとは夢にも思いませんでした」里菜さんの元カレであるAからの手紙。他、里菜さんのスマホに残るAとのLINEトーク履歴も

女性は夫のDVから逃れるために別居し、シングルマザーとして娘を育てるため風俗店で働くうちに、 違法薬物に手を染めた。薬物依存を断ち切るための入院を控えていたが、新型コロナウイルス感染拡大により予定が延びてしまう。入院が可能になるまで家を使っていい、と名乗り出て、同居していたのが事件を起こした男だ。

なぜ男は事件を起こしたのか。2024年に行なわれた裁判員裁判では「女性が別の男とグルになって、自分を脅迫していた」と証言。大阪地裁も判決でその言い分を認めた。ところが、その"別の男"に取材したところ「（そのような）事実はありません」との新証言が得られた。 それどころか"別の男"は著者が取材を申し込むまで、女性が亡くなっていたことすら、知らなかったのだ。

＊ ＊ ＊

中田正順（まさゆき）受刑者（逮捕当時39）にゴルフクラブで殴り殺されたのは、一時的に中田受刑者の元に居候していた辻上里菜さん（当時22）。2022年3月23日、中田受刑者が浪速警察署に自首したことから、事件は明るみに出た。警察が里菜さんの遺体を発見した時点で、すでに死後数日が経過していたという。

「娘はゴルフクラブで60箇所以上を殴られていて失血死していました。頭部を中心に傷があったそうです」

そう語るのは里菜さんの母親だ。頭部を多数回、ゴルフクラブで殴られていたことから、里菜さんの亡骸とは、顔の修復作業ののちに対面した。

｢傷害致死罪にとどまる｣とされた判決

事件が起きた時、里菜さんが中田受刑者の部屋に住んでいた理由は"入院待ちのため"だった。里菜さんは結婚後、夫との間に子をもうけたが、夫からのDVにより、子供を連れて別居していた。「籍を抜くと居場所を突き止められてしまうのではと不安で、離婚をしていませんでした」と里菜さんの母親は明かす。その後、シングルマザーとして娘を育てるため風俗の道に進んだが、知り合いに勧められて違法薬物に手を染めてしまう。

「なんとかやめてほしいと思い尽力していましたが、依存症に対して、私ひとりの力ではとても太刀打ちできない。ですので治療を専門にする病院に連絡して、入院の手続きを整えていました。ところがコロナが蔓延し、今入院することは無理ですと言われて、延期になっていたんです」（里菜さんの母親）

その最中、"入院まで家を使っていい"と同居を持ちかけたのが中田受刑者だった。申し出を受け、部屋に身を寄せていた里菜さんは、入院直前に中田受刑者にゴルフクラブで殴られ、亡くなった。

中田受刑者は2024年に大阪地裁で開かれた裁判員裁判において、ある男の名を挙げて、こう主張した。

「里菜さんが別の男とグルになって、自分を脅迫していた。恐怖のあまりゴルフクラブで殴った」

法廷での中田受刑者の証言によれば、その別の男・Aと手を組んだ里菜さんが、自分を脅して金を要求するために居候した……というのである。Aは里菜さんの元カレだった。そのため同受刑者は事件直前「自分の身の安全が確保できるまで里菜さんを拘束したが、里菜さんが騒いだので静かにさせるためにゴルフクラブで叩いた」のだと述べていた。

判決で大阪地裁は、中田受刑者のそんな言い分を認め、「被害者が第三者と組んで被告人（中田受刑者）を陥れようとしていた経緯に一定程度同情すべき点はある」と言及。"Aと里菜さんが中田受刑者を陥れようとしていた事実"があったと認定された。また殺人罪で起訴された中田受刑者には懲役16年が求刑されていたが、判決では傷害致死罪にとどまる、として懲役10年が言い渡された。控訴、上告したがいずれも棄却され確定している。

｢連絡先も消して｣

しかし、これに異を唱えるのが、当のAである。事件当時は別の事件で指名手配中だったAはのちに逮捕されており、中田受刑者の裁判当時、Aの身柄は関西の拘置所にあった。判決後に「脅迫は本当にあったのか」と手紙を書き送ったところ、接見禁止が解けた今年2月以降、複数の返信が届いた。

中田受刑者の裁判において、事件のキーパーソンであるかのごとく扱われていたAは、筆者からの手紙を読むまで、里菜さんが亡くなっていることはおろか、中田受刑者が里菜さんの命を奪ったことも知らなかったと綴るのだ。

「まさか殺されていたとは夢にも思いませんでした」（Aからの手紙）

Aと里菜さんは事件の前月に交際を解消していた。口論によりAが別れを告げた格好であり、以降、Aは里菜さんに連絡をしていなかった。

本誌記者が里菜さんの母親から見せてもらった、里菜さんのスマホに残るAとのLINEトーク履歴にも、親密な時期を経て、Aが別れを切り出したやりとりが残っている。日付は事件が起きる1か月前の2022年2月13日午前である。ふたりで会う約束をしていたが、里菜さんがそれを断わったことから、Aが怒りに任せて別れを告げたという流れが確認できる。里菜さんはAからのLINEにこう返信していた。

〈りなの泣き言とか聞きたくないんやったら もっと年上の女性と次は楽しんでください〉

〈りなの連絡先も消して好きにして。〉

以降、やり取りは途絶えた。念のためにトークを遡り、親密な時期のメッセージを確認しても、中田受刑者を脅迫する謀議と取れるやり取りはどこにも見当たらなかった。そして事件後である2022年4月ごろ、Aは里菜さんにLINEを送っている。

「あの時は言い過ぎたなぁ、なんて思って『元気してる？』と呑気なLINEを里菜さんに送っています。既読がつかないのを見て、ブロックされてるかぁ、そらそうかぁ、なんて思っていました」（Aからの手紙）

里菜さんのスマホは死亡による料金未納で、この時期は使用不能になっており、メッセージが届くことはなかった。

"グルになって脅迫していた"とされた男性は取り調べを受けてもいなかった

こうしてAは、2025年に筆者が送った手紙を読むまで"里菜さんは別れた後、自分のLINEをブロックした"と思ったまま過ごしていたという。そうであれば、中田受刑者が裁判で主張していたような"脅迫"は、そもそもあり得ない。

それでも念の為に肝心の"脅迫"について問うと、返信にはこう綴られていた。

「僕が中田の命を狙っていた様な事実はありませんし、小さなトラブルさえもありませんでした。里菜さんと僕がグルになって、という様なことも完全な嘘です」

そして「例えば僕と別れた後の里菜さんが中田と交際することになり、何かでケンカになったのだとして、僕の名前で里菜さんが中田が脅迫した事もありえません。あの子は、その様な性格の女の子ではありませんでした」と続けた。

「ゴルフクラブで人を殴り殺すなんてことは簡単なことではありません。拘束して完全に動けない様にした上で、何度も殴らないと不可能です。どれ程、怖かっただろう、どれ程、痛かっただろう、と思うと、胸が痛いです。（中略）里菜さんの受けた苦しみや命の価値が中田の人生たった10年で償えるんですか。裁判員も裁判官も何を見てるんでしょう」（Aの手紙）

実際はなかったという"里菜さんとAによる中田受刑者への脅迫"が、あったかのように認定した大阪地裁の判決について、里菜さんの母親は「悔しくて仕方ありません。だいたい、証拠が一切無いのに中田の供述が認定されていることが不思議でなりません」と、いまも整理のつかない思いを抱えている。

Aは、中田受刑者の事件に関して取り調べを受けてもおらず、裁判に証人として呼ばれてもいない。繰り返すが、そもそも事件が起きたことすら、捜査機関から知らされてはいなかったと回答している。事件に至った経緯について、検察側の立証も甘ければ、里菜さんがきっかけを作ったかのように認定した裁判所も甘かったと言わざるを得ないのではないか。

「裁判員も裁判官も薬物中毒の風俗嬢が殴られて運悪く死んだぐらいにしか認識してない様に思います。僕は、中田も同じ目にあうべきだと思います」（Aの手紙）

◆取材・文／高橋ユキ（ノンフィクションライター）