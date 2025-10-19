女優・唐田えりかが明かす「人生で嫉妬をしたたったひとりのひと」

連載『面影』第6回。今回、女優・唐田えりかさんが綴るのは、「人生で嫉妬をした、たったひとりのひと」について。

同じ町で育ち、幼稚園から知っている存在でありながら、ずっとどこか憧れにも似た想いを抱いていた“やーまん”。なぜか互いを同じ名前で呼び合うという二人の、懐かしい小学校の日々、交換日記、放課後の自転車。何気ない記憶のひとつひとつが、胸に温かく残ります。

今回の写真も、前回に引き続き写真家の阿部裕介さんが五島列島で撮り下ろしたもの。誰にとってもなぜか懐かしい原風景のなかで、過ぎ去った夏をおさめていただきました。

「あの子、キラキラしてるなぁ」

“嫉妬"という感情を人に対して持ったのは、最初で最後、たったひとり、幼馴染のやーまんだ。

連載第3回目に、幼馴染のかっちゃんのことを語らせていただきましたが、今回はもう一人の、やーまんのことを綴らせていただきます。

やーまんとは、同じ幼稚園に通っていた。

幼稚園では同じクラスになることはなかったが、やーまんは小さい頃から嫉妬するくらい可愛くて目立つ存在だった。

幼いながらも、「あの子、キラキラしてるなぁ」と、どこか憧れのような、いいなぁと羨む気持ちも抱いていた。

互いを同じ名前で呼び合う

小学校に上がり、同じクラスになることはあっても、挨拶をする程度の仲だった。

5年生になったときに、お菓子の『きのこの山』の「きの山さん」というキャラクターがCMの影響で流行っていた。

そのときの私は、ジブリの『千と千尋の神隠し』のキャラクター「ハク」が大好きで、美容師さんにお願いして同じ髪型にしていた。が、ハクのように髪がどストレートにならず、よく言えばマッシュヘアというやつだった。

あるとき、やーまんが私に「えりかちゃんって、きの山さんに似てない？」と言ってきた。

今思えば、褒め言葉では一切ない。でも、話すきっかけが何であれ、嬉しかった。

私、ずっとこの子と仲良くなりたかったんだ。と、そのとき気付いた。

そんな「きの山さん」のおかげで、「えりやま」と言われるようになり、変化に変化をとげ、「やーまん」となった。

互いに今でも「やーまん」と呼び合っている。

反抗期。起こることすべてが面白かった

私は昔から、特定の一人よりもクラス全員と友達というタイプだった。

しかし、やーまんと急激に仲が良くなってから、それまで一緒じゃなかったのが不思議なくらいに、ずっと一緒にいるようになった。

学校では授業中も、移動も。交換日記までしていた。放課後には自転車をかっ飛ばし、暗くなるまで遊んでいた。

学年の男子は、一回はやーまんのことを好きになったことがあるんじゃないかというくらい人気があった。

誰が見ても可愛く、天真爛漫で明るく、運動神経も良く、手先も器用で、こんなにも非の打ち所がない人を見たことがない。

私は手先が驚くくらい不器用で、裁縫がとても苦手だった。隠れてやーまんにやってもらうことが何度もあった。

そんな完璧なやーまんにも、中学生になったら反抗期のような時期が来た。

担任の先生に時たま反抗するやーまんを、スッとかっちゃんと隠すようになっていた。

やーまんは怒らせたらおっかないなということも中学生のときに知った。それもそれで面白くて、起こること全てが面白かった。

後編「女優・唐田えりかの親友との思い出『同じ人が好きで、一緒にバレンタインを渡しに行った』」では、大人になる時間をゆっくりと共有する二人が描かれます。

