エステプランを見栄で契約！家計破綻への沼にハマったヤバいママ【ママリ】

ヤバいと分かっていても見栄を張り続けてしまうのはナゼ？

この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。友だちと買い物をしていてつい「見栄を張ってしまった」という経験は誰にもあるかもしれませんね。しかし、その後の支払いや家計や苦しくなる経験から「見栄の張り過ぎは良くないな」と学習したこともあるでしょう。ただ、見栄を張るのが快感になってしまうと、その後の収支より「見栄を張っている瞬間」の高揚感が上回るのかも…。

主人公の三重埼ハルミは優しくて大手企業に勤める夫と、4歳になるかわいい息子との3人家族。経済的な不安もなく、専業主婦の生活を楽しんでいます。夫はハルミの希望をなんだかんだよく聞いてくれて、念願のマイホームをちょっとセレブな地域で手に入れました。





新しい地域での暮らしは治安も良く落ち着いた雰囲気で子育てができていました。また引越してすぐ、ハルミは同じ年齢の子どもをもつ3人のママたちと仲良くなります。中でもファッションが好きな小山さんとは親子で一緒に出掛けることも多く、ハルミは楽しい時間を過ごします。ただ、小山さんとのお出掛けではレジャーや買い物に費用がかかり、毎回そこそこな出費を繰り返す日々です。ある日、他のママ友が子どもを小学校受験させるというので、夫に「うちの子も小学校受験をさせたい」と言ったところ、この提案は珍しく却下されます。自分の希望が通らなかったことにイライラするハルミは小山さんは小山さんに誘われたエステでストレス発散をすることにしました。エステでリラックスした時間を持てたハルミは、最後にお店から営業を受けるのですが…。

ハルミは専業主婦をしており、ハルミの家では家計の一切はハルミが管理しています。貯金や月々の収支もハルミが調整していますが、小山さんとの交際費で貯金はみるみるうちに減っていっていました。



しかし、ここでもハルミは「見栄を張ること」が止められず、エステのコースを契約してしまいます。ハルミ自身も「今の家計には余裕がない」ことは頭では分かっていますが、「見栄を張りたい」「褒められたい」という欲求の前に理性はどこかへ行ってしまうようです…。



ハルミがこれ以上見栄のために生きないためには、物理的にこの関係から抜け出すしかないように思います。悪い関係ではなくとも、自分を見失ってしまう関係をどうしても続けてしまう場合は現実的に「距離を置く」のが一番大切なのかもしれませんね。

