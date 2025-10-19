結婚して３年、33歳の妻が悩む「妊活の温度差」。夫が何もしないまま、「一番若い日」が終わるむなしさ

恋愛についての悩み「ある」29％

30代女性に女性向けメディア「spicomi（スピコミ）」が不安や悩みについて調査したところ、恋愛について「ある」と答えたのは81人（28.7％）。

内訳は、「出会いがない：36」「結婚できない：27」「恋人がいない：18」などで、特に悩んでいないは198人だった。

ちなみに、対象者は282人、30〜34歳女性141人、35〜39歳女性141人、うち独身28.4％、既婚71.6％である。

家族・人間関係についての悩みでは、最も多かったのが「孤独感がある」（78人）、次いで「子育てが大変」（54人）、「友達がいない」（41人）。

「子どもがいない」ことをあげたのは、27人だった。

女性の30代はライフイベントが多く、既婚か未婚か、子ありかなしか、家族と同居か独居かなどで、悩みは大きく変わる。

7月に刊行された『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』（鈴木みろ著/KADOKAWA）は、既婚で子なしの33歳女性の視点で綴った漫画。YouTubeのエリの動画は、2025年9月時点で130万回以上再生されている。

作品は同じ「33歳」を生きる3人の女性――一生仲良し夫婦でいられると思った夫との、すれ違いに苦しむ子なし夫婦エリ、美人で華やかで結婚願望があるのに、恋愛すらままならない独身彼なしネイルサロン店長のこのみ、想定外の妊娠と離婚で、子育てと仕事とでいっぱいいっぱいのシングルマザーゆみ、高校で出会い親友として生きてきた三者三様の葛藤や、3人の中に生まれるすれ違いやもどかしい気持ちが、それぞれの視点から綴られた3冊のシリーズになっている。

「子なし夫婦、エリの場合」

エリが結婚したのは、共働きだからと、先に帰れば夕食を作ってくれたり、エリが夕食を用意すれば、皿を洗ってくれたりと、13年付き合った、思いやりにあふれる夫。だが、結婚3年を迎える頃にはその優しい面影は薄れていく。

手を繋いで歩かなくなった夫の背中を見ながら、いつも自分を気遣ってくれた頃のことを思い出すエリ。

ふたりが行きつけにするそば屋で、にこやかな笑みとともに「お二人はお子様は？」と聞かれれば、エリのみぞおちあたりがぎゅうっと軋む。

結婚したら自然に子どもは授かるという世の中の前提が、エリに深い孤独と焦燥を呼び起こすのか。

「まだなんですよー」という夫の何気ない返しにも、ひっかかる。

第3話では、夫婦間で生じた「妊活の温度差」について、さらにお伝えする。

開いていく夫との距離に、「どうしてこんなことになってしまったのだろう」とエリは考える。

思い返すのは、自分の両親の姿である。喧嘩ばかりで、やがて離婚に至った。幼いころ「結婚なんてするものじゃない」と心底思ったはずだった。

それでも大人になり、結婚を選ぶことができたのは、反面教師の両親の記憶や、そんな家庭で育ったトラウマを塗り替えてくれる夫と出会えたから。

夫が見せてくれた、彼の子どもの頃の写真は、あまりに愛おしくて、「この子に会いたい」と強く思い、夫が考えてくれたふたりの子どもの名前も実は気に入っていた。

気が早いよ、と笑い合ったのはついこの前のことなのに、たった3年で、何もかもが変わってしまった。

「私の何がいけなかったのだろう」

生理が遅れれば期待が募るが、その分だけ、やって来た時の失望は大きい。辛い気持ちを押し込めて、前に進もうとするエリの思いを知っているはずなのに、夫は何もしてくれない。

――私の何がいけなかったのだろう。

――どうすれば、わかってもらえるのだろう。

期待も希望も打ち砕かれ、声に出しても理解されないむなしさを募らせながら、エリの「人生で一番若い」今日の日が終わる。

33歳という年齢が、彼女に突きつける現実は、容赦なく残酷だ。

希望があるから失望をする。期待をするから、裏切られる。光があるからもたらされる暗闇を、エリはひとりでしのいでいる。

第4話「夫の実家で突きつけられた『孫の重み』妊活に焦る33歳妻をさらに追い込んだ義母の非情な一言」に続く。

【第4話】義実家で突きつけられた「孫の重み」妊活に苦しむ妻をさらに追い込んだ義母の一言