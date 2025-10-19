10月14日に行われたキリンチャレンジカップで、ブラジル相手に歴史的な勝利を挙げるなど、来年のW杯に向けて“上げ潮”のサッカー日本代表。そのムードに水を差すかのような不祥事だった。JFA（日本サッカー協会）の技術委員長の要職にあった影山雅永氏（58）が、移動中の飛行機機内で児童の性的画像を閲覧したとして、フランス当局に逮捕、10月6日に有罪判決を下されたのだ。影山氏はすぐに役職を解かれたが、それを受けて、JFAとメジャーパートナー契約を結ぶ全日空が、10日のパラグアイ戦と冒頭のブラジル戦で広告掲出を取りやめるという騒動にまで発展している。前代未聞のスキャンダルだが、一体、彼が“見たもの”とは何だったのか。フランス各紙を追うと、その全容が見えてきた。

不祥事に頭を痛めるJFAの宮本恒靖会長と日本代表・森保一監督

【写真を見る】有罪判決を受けた影山氏の素顔

深刻なことだと理解していない

影山氏は、U−20W杯チリ大会に向かうため、パリ行きエールフランス便に搭乗。シャルル・ド・ゴール空港を経由して現地へ移動する予定だった。そのフランスへと向かう機内で児童の性的画像を閲覧。その所持、輸入の容疑により同空港で逮捕された。10月2日のことだった。

フランス紙「ル・パリジャン」は10月6日付の紙面で、事件をこのように伝えている。

〈ビジネスクラスの座席に快適に座ったこの旅行者が、ノートパソコンで「10歳くらいの服を着ていない少女が前に屈み、その背後に男性がいる」画像をスクロールしているのを見て、数人の客室乗務員が驚いて立ち止まった〉

画像には、男性の身体の興奮した一部もはっきりと映り込んでいた。それを指摘した客室乗務員に対し、影山氏は、

〈芸術活動だったとニセの主張をした。それを聞いた客室乗務員は「彼はそれが深刻なことだと理解していないようでした」と強調した〉

退屈を紛らわしていた

現行犯逮捕された影山氏は、48時間後に起訴された。即決審理となった法廷では一転、事実を認め、以下のように述べたという。

〈彼は、「長距離便でこれらの写真を見ることで退屈を紛らわしていた」と主張した。「好奇心からした。これらは人工知能によって生成された画像です。実在の人物を具体化したものではない」とも述べた〉

これに対し、当局側はこう反論している。

〈「あなたはこれらの画像を作成、閲覧しているのです」。作成に際しては、「若い女の子と彼女の服を脱がせる男性」や「ショートヘアで脚を広げている日本人の女の子」といった指示をしている、と。実際、彼のファイルにはAIが生成した合計1621の画像が記録されていた〉

そもそもフランスでは実写性があればCGやイラストでも、児童の性的画像の所持は違法。また、同紙は彼の持つ画像の中には実在の人物も含まれていることが明らかになるだろう、とも指摘している。

禁止されているとは知りませんでした

影山氏は画像を作成、所持した理由について、

〈「この種の画像への好奇心があった」「特に、少女が性的関係を持つことが出来るかどうかを知るため」と述べた〉

判事が「あなたはこれを月並みな好奇心と捉えているようですね」と問うと、影山氏は「いいえ、本当に恥ずかしいです」と謝罪。一方で、「フランスでは禁止されているとは知りませんでした。日本では個人的な使用であれば禁止されていません。これらの画像を共有するつもりはありませんでした」とも弁明したという。

審理を受け、検察は「懲役2年」を求刑。10月6日、裁判所が下した判決は、18カ月の執行猶予付き懲役刑、罰金5000ユーロ（約88万円）、フランスへの入国禁止10年、未成年に関わるあらゆる業務に従事することの10年停止、そして性犯罪者登録簿への登録だった。

「日本では性犯罪が増加」との報道も

これらの報道と共に同紙は、「日本では、漫画やアニメ映画における少女の性的な描写は禁止されていない」と指摘。また、リベラシオン紙も、「日本では、近年、未成年者に対する性犯罪は増加している」として、日本で性的行為の同意年齢の引き上げが行われたことや、日本版DBS制度が導入されることなどを紹介した。

影山氏の事件は、JFAの名誉を貶めたのみならず、日本の児童と性犯罪に関する規制の問題点を、改めて世界に広めてしまう結果をも招いてしまったのである。

久保建英にカミナリ

影山氏とは一体、どのような人物だったのか。逮捕が報じられた際の新聞各紙によれば、福島・磐城高校から筑波大学を経て、Jリーグの市原、浦和、仙台などでプレーした。1996年に引退した後は指導者の道へと進み、マカオ代表、J2岡山、U−20日本代表の監督などを歴任。昨年からは、JFAの技術委員長に就任している。

技術委員会とは、日本サッカーの強化や普及を担う役割だ。日本代表監督の人事や代表チーム編成案の作成など、育成年代を含む各代表チーム強化の中心となり、現場トップとして、各世代の代表チームを支える要職だ。選手の育成や強化、ユース年代への普及、指導者養成などにも携わる。影山氏はそこのトップを2024年春から務めていた。

「影山さんのJFA内での評判は非常に良いです」

と述べるのは、さるJFAの関係者である。

「さまざまなチームを転々とするなど、選手としてはそれほど大成しませんでしたが、その分、指導者としてはドイツに留学するなどの経験を積み、努力を重ねた。実際、岡山の監督時にはチーム成績を押し上げています。選手に分け隔てなく接する人で、有名選手であろうと必要があれば、しっかりと叱る。Uー20など若手世代を指導していた時には、あの久保建英であろうと、舐めたプレーをすれば平気でカミナリを落としていました。そうした厳しい指導が久保の成長を導いたと指摘する声もある。地味ですが、真面目で熱い男として見られていましたね」

情報は共有していたはず

出世の理由はそれだけではない。

「彼は筑波大出身で、大学時代は、中山雅史さんや井原正巳さんらと同期です。サッカー界で筑波と言えば一大勢力であり、今のボスは前会長の田嶋幸三さん。今の地位に上り詰めるには、こうした“派閥”の力も働いたでしょう。しかし、その功績はすべてチャラになってしまった」

この関係者によれば、影山氏にその手の“趣味”があったとの噂は一切なく、まさに逮捕は「青天の霹靂」だったという。そもそも、

「世界各地を転戦する日本代表については、現地でトラブルに遭うと一大事ですので、各国で注意すべき事項はスタッフみなで共有し、注意喚起しています。フランスが児童の性的画像に非常に厳しい国というのは常識で、長く代表に携わっていた影山さんが知らないはずがない。なぜ、その彼がわざわざフランス行きの機内であんな行為に出てしまったのか。疑問でなりません」

影山氏の身柄は、即座に日本に送還されることになる。既に協会との契約は打ち切られているが、子ども世代が対象の犯罪だけに、今後、指導者として復帰するのは相当困難であろう。JFAでも後任の技術委員長の人選が急務であるし、ANAに続くスポンサーが出てくるかどうか、その動向が気になるところだ。事件の余波はまだまだ広がりそうである。

デイリー新潮編集部