再起を図る蔦重が受け入れた「作家」

同業者組合である株仲間をつくることが許されていなかった地本問屋（娯楽的な本を出版し販売する出版社）に、ようやく仲間の結成が認められた。御上が統制しやすくするためとはいえ、業界の利権が認められることにもなり、今後も業界が存続するためには、同業者組合はあるに越したことはない。

【写真】お尻もあらわに…“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」 ほか

NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第39回「白河の清きに住みかね身上半減」（10月12日放送）では、地本問屋仲間ができて張り切る蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）が、山東京伝（古川雄大）作の洒落本（遊廓での女郎と客のやりとりなどを描いた小説）3作を一挙に刊行した。禁じられた「好色」で「みだら」な内容ではないことを示すために「教訓読本」と銘打ち、庶民向けの道徳書のように仕立て、厳しくなった検閲を潜り抜けようとしたのである。

曲亭馬琴を演じる津田健次郎

その結果、日本橋通油町の耕書堂には多くの客が押しかけ、店先は賑わいを増したが、それも束の間。奉行所の与力と同心がやってきて、洒落本3冊は絶版だと言い渡され、蔦重と京伝は牢屋敷に連れていかれてしまった。奉行所の裁きの結果は、京伝に手鎖50日、蔦重には身上半減の判決が下された。手鎖50日とは、鉄製のひょうたん型の手錠で両手首を拘束し、そのままの状態で50日間、自宅で謹慎させるという刑だ。身上半減とは、財産の半分が没収されることだった。

もちろん、蔦重には大きすぎる打撃だが、なんとか店を立て直そうとする。そして第40回「尽きせぬは欲の泉」（10月19日放送）では、あらたな執筆を依頼するために、京伝のもとを訪ねる。すると妻の菊（望海風斗）から、逆に頼みごとをされる。京伝のもとに居候している滝沢瑣吉（津田健次郎）の面倒を見てほしいというのである。

そこで蔦重は、この瑣吉を耕書堂に置くことを決めるが、この瑣吉こそ、のちに『椿説弓張月』や『南総里見八犬伝』などを書く曲亭馬琴（滝沢馬琴）である。

戯作をリードした武士階級の退場を受けて

「べらぼう」で蔦重が刊行している庶民向けの通俗的な読み物は「戯作」と総称される。戯作の「戯」とは、おもしろさや楽しさを求める「戯れ」を指す言葉で、戯作とは、戯れに書き、戯れに読むものだった。

この「娯楽のための文学」は、意外にも武士からはじまっていた。江戸時代、武士のための学問といえば儒学だったが、儒学の経典である経学のなかでも重要な『詩経』は、漢詩の源流とされている。つまり、儒学には経学と漢詩が含まれるが、江戸中期には、堅苦しい経学を離れて漢詩にばかり親しむ武士が増えた。

要するに、「文学の世界に遊ぶ」武士が増えたということで、そういう武士階級の知識人のなかから、持ち前の教養を駆使して、より卑俗な内容を書く人たちが現れた。彼らが戯れに書いた「戯作」は、寛延4年（1751）に8代将軍吉宗が死去して享保の改革が終了すると、次々と出版され、とりわけ田沼意次の時代に花開いた。

その一人が、出羽国秋田藩の江戸留守居役だった朋誠堂喜三二であり、駿河国小島藩の年寄本役だった恋川春町であり、幕臣（御家人）だった大田南畝だった。しかし、松平定信による寛政の改革がはじまり、出版物への規制が強まり、とりわけ武士への締めつけが厳しくなった結果、喜三二は藩主の命で戯作の筆を折り、春町は命を落とし、大田南畝も基本的に筆を置いた。

その結果、町人階級出身の人気作家、山東京伝への期待が否応にも高まることになったのである。

黄表紙を書けば1万部は売れた

本名は岩瀬醒、通称は京屋伝蔵といった山東京伝は、質屋の伝左衛門の長男として江戸の深川木場町（江東区木場）に生まれた。非合法の遊郭である岡場所がたくさんあった深川近辺で生まれ育ったことが、のちに遊里を描いた洒落本のヒット作を書く土台になったのだろう。また、生まれ育った場所ゆえに、吉原で育った蔦重と馬が合ったのかもしれない。

北尾政演の名で挿絵絵師としても活躍し、とくに蔦重は当初、文才よりも画才を買っていた。蔦重初の出版物である安永3年（1774）刊行の女郎評判記『一目千本』の挿絵も、政演が担当している。だが、蔦重も次第に文才にも注目するようになり、天明5年（1785）に出した『江戸生艶気蒲焼』は大ヒットし、黄表紙（大人向けの絵入りの物語）の屈指の傑作と評されている。

曲亭馬琴が書いた『近世物之本江戸作者部類』によれば、京伝のような売れっ子作家が書いた黄表紙は、1万部以上売れたという。印刷技術も宣伝機会も流通網もかぎられていた当時、1万部以上というのはかなりの売れ行きだったと思われる。

だから、喜三二や春町の退場後、蔦重らの期待が一身にかかった京伝だったが、彼の創作意欲もまた減退していた。京伝が政演として挿絵を担当した石部琴好の黄表紙『黒白水鏡』が、寛政元年（1789）に絶版処分を受け、琴好は手鎖のちに江戸払に処され、京伝も罰金刑になった。こうして処罰されたことで、戯作の執筆をやめることを本気で考えたようだ。

山東京伝に弟子入り志願し曲亭馬琴

寛政2年（1790）には吉原の扇屋の女郎、菊園を身請けした。つまり妻に迎えた。戯作の世界から足を洗い、優雅に暮らそうと思ったのだろうか。しかし、京伝にまで戯作から離れられてしまっては困る蔦重の必死の説得を受け、断筆を思いとどまっている。

そして寛政3年（1791）正月、挿絵もみずから手がけた3冊の洒落本『仕懸文庫』『錦之裏』『娼妓絹籭』を、蔦重のもとから一挙に刊行するが、これが『べらぼう』の第39回で描かれたように絶版とされ、手鎖50日の刑に処されてしまった。

その後は、さすがに洒落本の執筆はやめたが、執筆活動自体は続けた。妻に迎えた菊園は、吉原で女郎生活を送ると体が蝕まれて長生きできないという例に漏れず、結婚からわずか3年で死去。その後、喫煙用の小物をあつかう店「京屋伝蔵店」を開店し、みずからデザインした紙製の煙草入れを大ヒットさせている。

そんな京伝への弟子入りを志願したのが、のちの曲亭馬琴である滝沢瑣吉だった。寛政2年（1790）に京伝を訪ね、弟子入りを志願したが、そのころ京伝は弟子を取らなくなっており、断られている。ただし、親しく出入りすることは許され、寛政3年（1791）の秋に深川の家を洪水で失うと、京伝のもとに居候している。続いて寛政4年（1792）3月には、蔦重に見込まれ、耕書堂の手代として雇われるのである。

蔦重と京伝のラインの先に馬琴

ところで、馬琴は武士の出身だった。旗本の松平信成に仕える滝沢興義の五男で、9歳のときに父が亡くなり、長男が家督を継いだものの、間もなく馬琴は家督を譲られている。だが、主君の孫が愚鈍なのに耐えかねて出奔。その後、武家の渡り奉公をするが、次第に武士に嫌気がさして、戯作を指向するようになったという。

その後、耕書堂の手代になるにあたっては、もちろん京伝の推薦があり、蔦重も単に手代として採用したのではなく、馬琴の才能に目をつけていたようだ。そして、蔦重の店の手代になる際に、武士としての名も身分も潔く捨て、商人として生きる決心をした。

馬琴が旺盛に創作をはじめるのは寛政8年（1796）からで、翌寛政9年には蔦重は亡くなってしまう。だが、道筋をつくったのは蔦重と京伝のラインで、のちの馬琴の傑作はその申し子だといえる。また、馬琴は武士の戯作者がいなくなったのちの、町人作家の時代に登場した町人作家である。だが、武士出身ならではの教養があればこそ、傑作を書けたという指摘はできると思う。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部