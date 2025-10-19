サッカーJ2リーグは残り6試合。18日（土）に第33節の5試合が行われました。

2位V・ファーレン長崎は、ヴァンフォーレ甲府に4−0で破り勝ち点62。15試合負けなしとなり、暫定ながら首位に浮上。4位徳島ヴォルティスも、8位ジュビロ磐田に前半だけで4得点を奪う勝利で勝ち点57。6位RB大宮アルディージャは藤枝MYFCに勝利し、宮沢悠生監督就任後3戦全勝で、勝ち点を56に伸ばしています。サガン鳥栖もブラウブリッツ秋田を破り、勝ち点56。J1昇格を争う上位チームが、軒並み勝利を挙げる一方、磐田は昇格プレーオフが遠ざかる敗戦を喫しています。

最下位・愛媛FCはいわきFCに敗戦。これで残留圏内の16位ロアッソ熊本と17位大分トリニータとの勝ち点差は『14』で変わらず。翌18日に熊本と大分が揃って勝利した場合、愛媛のJ3自動降格枠の18位以下が決定します。

19日（日）には第33節の残り5試合を開催。前節終了時首位の水戸ホーリーホックと3位ジェフユナイテッド千葉が直接対決。5位ベガルタ仙台は、敵地で大分トリニータと対戦します。

【J2第33節】

◆いわき 2−1 愛媛（ハワイアンズスタジアムいわき、18日）

得点【いわき】石渡ネルソン（前半33分）堂鼻起暉（後半32分）【愛媛】曽根田穣（後半4分）

◆大宮 1−0 藤枝（NACK5スタジアム大宮、18日）

得点【大宮】豊川雄太（前半36分）

◆鳥栖 1−0 秋田（駅前不動産スタジアム、18日）

得点【鳥栖】西矢健人（前半5分）

◆徳島 4−0 磐田（ヤマハスタジアム(磐田)、18日）

得点【徳島】ルーカス バルセロス（前半13分、前半40分）児玉駿斗（前半21分）鹿沼直生（前半38分）

◆長崎 4−0 甲府（PEACE STADIUM Connected by SoftBank、18日）

得点【長崎】エジガル ジュニオ（前半10分）澤田崇（前半26分）松本天夢（後半26分）マテウス ジェズス（後半45+3分）

◆富山 − 札幌（富山県総合運動公園陸上競技場、19日）

◆今治 − 山口（アシックス里山スタジアム、19日）

◆山形 − 熊本（NDソフトスタジアム山形、19日）

◆大分 − 仙台（クラサスドーム大分、19日）

◆水戸 − 千葉（ケーズデンキスタジアム水戸、19日）