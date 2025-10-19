サッカーJ1リーグは残り5試合、18日（土）に第34節の7試合が行われています。

前日首位の鹿島アントラーズが引き分ける中、追い上げるチャンスを生かしたのは柏レイソル。6試合負けなしと好調のガンバ大阪に敵地で今季最多5得点を奪って圧勝。勝ち点を63に伸ばし暫定2位に浮上。首位鹿島との勝ち点差を『3』にまで詰めています。

残留争いでは、17位横浜F・マリノスが浦和レッズ相手に今季最多の4得点を奪っての快勝。18位横浜FCは、後半アディショナルタイムの同点ゴールで、名古屋グランパスと引き分け。ボーダーラインとなっている両チームの勝ち点差は『2』に広がりました。

最下位アルビレックス新潟は、東京ヴェルディに敗れ15試合勝利なし。これで17位横浜FMとの勝ち点差は『12』。新潟は残り4試合を全勝したとしても、横浜FMが勝ち点1、横浜FCが勝ち点3を獲得すればJ2降格枠の18位以下が決定。19日（日）には第34節の残り1試合、残留争いの湘南ベルマーレと優勝争いにいる京都サンガF.C.が対戦します。

【J1第34節】

◆神戸 0−0 鹿島（ノエビアスタジアム神戸、17日）

◆広島 0−0 FC東京（エディオンピースウイング広島、17日）

◆東京V 1−0 新潟（味の素スタジアム、18日）

得点【東京V】谷口栄斗（前半36分）

◆町田 0−0 福岡（町田GIONスタジアム、18日）

◆川崎F 5−3 清水（Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu、18日）

得点【川崎F】脇坂泰斗（前半4分）佐々木旭（前半7分）伊藤達哉（前半13分）エリソン（前半37分）河原創（後半24分）【清水】小塚和季（前半45+6分）郄橋利樹（後半1分）北川航也（後半45+2分）

◆横浜FM 4−0 浦和（日産スタジアム、18日）

得点【横浜FM】谷村海那（前半6分）ジェイソン キニョーネス（前半34分）ジョルディ クルークス（前半45分）植中朝日（前半45+5分）

◆横浜FC 2−2 名古屋（ニッパツ三ツ沢球技場、18日）

得点【横浜FC】櫻川ソロモン（前半20分）伊藤槙人（後半45+4分）【名古屋】稲垣祥（後半26分）佐藤瑶大（後半35分）

◆柏 5−0 G大阪（パナソニック スタジアム 吹田、18日）

得点【柏】小泉佳穂（前半7分）中川敦瑛（前半15分）ジエゴ（前半19分、後半6分）細谷真大（後半28分）

◆C大阪 2−1 岡山（JFE晴れの国スタジアム、18日）

得点【C大阪】オウンゴール（前半20分）ラファエル ハットン（後半18分）【岡山】佐藤龍之介（前半32分）

◆湘南 − 京都（レモンガススタジアム平塚、19日）