À©ºîÃæ¤ËÅÝ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤·Ý½Ñ²È¤ËÊû¤²¤ë¡ÖÌî¾Æ¤¤Î±ê¤ÈÆìÊ¸¤Î²»¡×ÃöÉ÷ÍèÈþ½Ñ´Û¡Ú²¬»³¡Û
¿·¸«»Ô¤ÎÃöÉ÷Íè¡Ê¤¤¤Õ¤¦¤é¤¤¡ËÈþ½Ñ´Û¤¬³«´Û20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ©ºîÃæ¤ËÅÝ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤·Ý½Ñ²È¤ËÊû¤²¤ë¡ÖÌî¾Æ¤¤Î±ê¤ÈÆìÊ¸¤Î²»¡×ÃöÉ÷ÍèÈþ½Ñ´Û¡Ú²¬»³¡Û
ÆìÊ¸»þÂå¤Î·Ý½Ñ¤äÊ¸²½¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÇ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÂÀ¸Å¤Î³Ú´ï¤ò»È¤Ã¤¿±éÁÕ²ñ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀ¸Å¤ÎÄ´¤Ù¤ò¸½Âå¤ËÁÉ¤é¤»¤¿ÅÚ¼èÍø¹Ô¤µ¤ó¡Ú²èÁü①¡Û¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤È¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂÇ³Ú´ïÁÕ¼Ô¤Ç¤¹¡£
»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆìÊ¸»þÂå¤Î³Ú´ï¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÆìÊ¸¸Ý¡Ê¤¸¤ç¤¦¤â¤ó¤³¡Ë¡×¡£
¡ÊÂÇ³Ú´ïÁÕ¼Ô¡¡ÅÚ¼èÍø¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÆìÊ¸¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬¥Èー¥¿¥ë¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»¤ÈÅÚ´ï¤ÈÀ¸³è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤òÁ´ÉôÉü¸µ¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤Î¤Í¡£ËÜÅö¤ÎÆìÊ¸¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤«¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¤Í¡£À¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËÍ¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤ÏÂ¤·Á¤ÎÈþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡×
ÆìÊ¸»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÀº¿ÀÀ¤³¦¤ò·Ý½Ñ¤Ë¡Ä
ÅÚ´ï¤äÅÚ¶ö¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆìÊ¸»þÂå¤Î¿Í¡¹¤ÎÀº¿ÀÀ¤³¦¤ò³Ø¤ÓÆÈ¼«¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¡Ú²èÁü③¡Û¤Ç¤¹¡£
º£·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ò½êÂ¢¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¡¢¡ÖÆìÊ¸Ìî¾Æ¤º×¤ê¡×¡Ú²èÁü④¡Û¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÒ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢ÂçÃÏ¤Î¾å¤ÇÅÚ´ï¤äÅÚ¶ö¤ò¾Æ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌî¾Æ¤¡×¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èþ½Ñ´Û¤Î³«´Û20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Í§¿Í¤ÎÅÚ¼è¤µ¤ó¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò°ÍÍê¡£¸ß¤¤¤Î»×¤¤¤¬¸ò¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆìÊ¸Â¤·Á²È¡¡ÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£Æü¤ÏÆìÊ¸¤Î±ê¤¬Éü³è¤·¤¿¡£¤½¤Î±ê¤ÎÁ°¤ÇÆìÊ¸¤Î²»¤òÉü³è¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡ÊÂÇ³Ú´ïÁÕ¼Ô¡¡ÅÚ¼èÍø¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÈà¤ÎÆìÊ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ç°¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Ì¥¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤·¡¢»ä¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦À¸¤Êý¤Ç¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÅìµþ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤âÌ©Ãå¡£ÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê±Ç²è¡ÖÃöÉ÷Íè¡Ê²¾¡Ë¡×¡¡Ãæ»³¸°ì´ÆÆÄ¡Ú²èÁü⑦¡Û¡Ë
¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë¿Í¤¬ÆìÊ¸¤Î¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Âå¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡×
±Ç²è¤ÏÍèÇ¯¡¢³¤³°¤Î±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÇÛµë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ÐÃì¤ÎÃæ¤«¤é»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÅÚ´ï¤ÈÅÚ¶ö¡£Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÆìÊ¸¿Í¤Î±Ä¤ß¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÊË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¶õ¤ÈÂçÃÏ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
¡ÖÁñ¸·¤ÊÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
32ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿Â¼¾å¸¶Ìî¤µ¤ó¤ËÊû¤°²»
Ìî¾Æ¤¤Î±ê¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆìÊ¸¤Î²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£±éÁÕ¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¤¿ÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¢Â¼¾å¸¶Ìî¤µ¤ó¡Ú²èÁü⑧¡Û¤ËÊû¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂÇ³Ú´ïÁÕ¼Ô¡¡ÅÚ¼èÍø¹Ô¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸«¤¿¡©Èà¤ÎºîÉÊ¡£¤¢¤ì¡Ú²èÁü⑨¡Û¸«¤¿½Ö´Ö¡ÊÊû¤²¤è¤¦¤È¡Ë·è¤á¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²òÀâ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò²òÀâ¤·¤¿¤é¾Ã¤¨¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¤è¤µ¤¬¡×
¡ÖÉã¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢ÆìÊ¸¤ÎÂ¤·Á¤ò³Ø¤Ö¤³¤È10Ç¯¡£¸¶Ìî¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·À¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÊºîÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¤â¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¤è¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö±²´¬¤¯æÂ¡Ê¤Ä¤Ð¤µ¡Ë¤Î¥ô¥£ー¥Ê¥¹¡×¡Ú²èÁü⑩¡Û¤ÎÀ©ºîÃæ¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢32ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÎÊý¤«¤éÂ¼¾å¸¶Ìî¤ò¼Å¤Ö±éÁÕ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Èþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶Ìî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼çË´¤º£¤â¸«¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å·Ñ¼Ô¤ò¼º¤Ã¤¿Èþ½Ñ´Û¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò°Æ¤º¤ë¤Î¤Ï¡¢ÄÉÅé¤Î²»¿§¤òÆÏ¤±¤¿ÅÚ¼è¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡¢¸¶Ìî·¯¤ÎºîÉÊ¤³¤Î¤Þ¤Þ¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤ç¤¦¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£²»¤Ï¤¹¤°¾Ã¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÆìÊ¸ÅÚ´ï¤È¤«¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ÏÌÇ¤Ó¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¬¤¤¤±¤É¡£²»¤È°ã¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×
¡ÖÆìÊ¸¤ÎÅô¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×ÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆìÊ¸Â¤·Á²È¡¡ÃöÉ÷Íè¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿·¤·¤¤Èþ¤ÎÁÏÂ¤¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤²»¤ÎÈþ¤·¤¤ÁÏÂ¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬Æ±»þ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸µ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆìÊ¸¤¬¤â¤¦°ìÃÊ¤Ç¤¹¤ÍÁí¹ç·Ý½Ñ¤È¤·¤ÆÁÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÆìÊ¸»þÂå¤Î·Ý½Ñ¤äÊ¸²½¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ20Ç¯¡£Ë´¤Â©»Ò¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£