Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î°¸ý¤òµ¼Ô¤ËÏÃ¤¹ÌîÂ¼¹îÌé¡¢¸¶Ã¤ÆÁ¤ò¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤¿À±ÌîÀç°ì¡£ÎáÏÂ¤Î¤¤¤Þ¡¢¥×¥íÌîµå¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥ä¥¸¡×ÅªÌò³ä¤Î´ÆÆÄ¤¬É¬Í×¤À
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ï¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾¡Éé¤Ï¥Çー¥¿Íê¤ß¡¢¤ä¤¿¤é¤È¡Ö¼ãÊÖ¤ê¡×¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤È»þÂå¤ËÎ®¤µ¤ìµ¤Ì£¤ÊÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ëµå³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡¦¥¨¥â¤ä¤ó¤³¤È¹¾ËÜÌÒµª¤µ¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥ª¥ä¥¸Åª´ÆÆÄ¡×¤Î¸º¾¯¤òÃ²¤¯¥¨¥â¤ä¤ó¤³¤È¹¾ËÜÌÒµª¤µ¤ó
ËÜÍè¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê»ÙÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤´ÆÆÄ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ñÀÒ¡Ø¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÇ¯´ó¤ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾´ÆÆÄ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò´ð¤Ë¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¥ª¥ä¥¸´ÆÆÄ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹âÎð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÀÎ¤ÏÌ¾´ÆÆÄ¤È¸À¤¨¤Ð¥ª¥ä¥¸¤ÈÁê¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÈà¤é¤¬³èÌö¤·¤¿º¢¤ÎÇ¯Îð¤Ï°õ¾Ý¤È°ã¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¼ã¤¤¡£±ýÇ¯¤Î¥ª¥ä¥¸´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Î½é½¢Ç¤¤ÎÇ¯Îð¤ÈÂàÇ¤»þ¤ÎÇ¯Îð¤òµó¤²¤Æ¤ß¤ë¡£
Æ£ËÜÄêµÁ¡Ê1904Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¡½¢Ç¤31ºÐ¡¡ÂàÇ¤63ºÐ
¿å¸¶¡¡ÌÐ¡Ê1909Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¡½¢Ç¤41ºÐ¡¡ÂàÇ¤62ºÐ
»°¸¶¡¡æû¡Ê1911Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¡½¢Ç¤36ºÐ¡¡ÂàÇ¤62ºÐ
Äá²¬°ì¿Í¡Ê1916Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¡½¢Ç¤30ºÐ¡¡ÂàÇ¤52ºÐ
Àî¾åÅ¯¼£¡Ê1920Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¡½¢Ç¤41ºÐ¡¡ÂàÇ¤54ºÐ
À¾ËÜ¹¬Íº¡Ê1920Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¡½¢Ç¤40ºÐ¡¡ÂàÇ¤61ºÐ
¾åÅÄÍø¼£¡Ê1937Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¡¡½¢Ç¤37ºÐ¡¡ÂàÇ¤62ºÐ
±ý»þ¤òÃÎ¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¼ÂÇ¯Îð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÀÎ¤Î¿Í¤Ï¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ°Ò¸·¤ä´ÓÏ½¤ò¿È¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¶áÇ¯¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÏ·¿Í¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö¥Æ¥Ä¡×¤Ç¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹½ü¤¯Æ£ËÜÄêµÁ´ÆÆÄ
Æ£ËÜÄêµÁ¤µ¤ó¤¬ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î»Ñ¤Ïµ²±¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦É÷ËÆ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Þ¤À60ºÐ¤½¤³¤½¤³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¡£
Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ïµð¿Í¤Î½éÂå´ÆÆÄ¡£16ºÐ²¼¤ÎÀî¾åÅ¯¼£¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ÎÁª¼ê¡£ºå¿À´ÆÆÄ»þÂå¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Çµð¿Í¤ÎÀî¾å´ÆÆÄ¤ò¡Ö¤ª¤¤¡¢¥Æ¥Ä¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò³Ê¾å¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎôÅù´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ£ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµð¿Í¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼êË¡¤ò¤Î¤Á¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¡£
¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¼Ô¤Èº©ÃÌ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÅö»þµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î°¸ý¤Ð¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÂç¾¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤è¤ê°Î¤¤¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤ä¤Ï¤êºå¿À´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÀ±ÌîÀç°ì¤µ¤ó¤â¡¢Åö»þµð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ÇNHK²òÀâ¼Ô»þÂå¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¸¶Ã¤ÆÁ¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡Ö¥¿¥Ä¥Î¥ê¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤Ë¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢Ä¹¤¤ÄãÌÂ´ü¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¡¢ºå¿À¤Ïµð¿Í¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«µð¿Í¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¡¢¥êー¥°Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¿ÆÊ¬¡×Äá²¬°ì¿Í´ÆÆÄ
»ä¤¬Æî³¤¥Ûー¥¯¥¹¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÌîÂ¼¹îÌéÊá¼ê·óÇ¤´ÆÆÄ¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤òµî¤Ã¤¿Äá²¬°ì¿Í¤µ¤ó¤Ï¥Áー¥à¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âµåÃÄ¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬Äá²¬¤µ¤ó¤ò¡Ö¿ÆÊ¬¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢Êé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¿ÆÊ¬¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ä¥¸¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤â¤Î¡£Ìîµå¤è¤ê¤âÇ¤¶¢¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£Äá²¬¤µ¤ó¤¬¤¤¤«¤ËÂº·É¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¥Áー¥à¤Î³§¤¬ÃéÀ¿¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
°ìÊý¡¢Åö»þ¤ÎÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤ËÉ×¿Í¤È¤Ê¤ëÌîÂ¼º»ÃÎÂå¤µ¤ó¤Ëº²¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¸ø»äº®Æ±»ö·ï¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Äá²¬¤µ¤ó¤òÊé¤¦¿´¤¬¤è¤ê¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Æî³¤OB¤ÎÂçÂô·¼Æó¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¸å¥í¥Ã¥Æ¤äÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÆÊ¬¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Æî³¤§°B¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¿ÆÊ¬¤ÏÄá²¬¤µ¤ó¤À¤±¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¤¤é¤ó¡×¤È¸À¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Äá²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Å°Äì¤·¤Æ¡Ö»ÒÊ¬¡×¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤¿¿Í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö»ÒÊ¬¡×¤«¤éÊé¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Ä¹ÅèÌÐÍº¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤¿Àî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ
ÉÝ¤¤¤â¤Î¡£ÃÏ¿Ì¡¢Íë¡¢²Ð»ö¡¢¿ÆÉã――¡£ÀÎ¤«¤é¥ª¥ä¥¸¤ÏÉÝ¤¤¤â¤Î¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¥ä¥¸´ÆÆÄ¤¿¤Á¤âÆâÌÌ¤ÏÇ®¤¯¡¢²¹¤«¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÉÝ¤¤°ìÌÌ¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Î¤Ù¤ÄÅÜ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÅÜ¤é¤»¤ë¤ÈÉÝ¤¤¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÙ¤«¤¤¼éÈ÷¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥×¥ìー¡¢¤½¤·¤Æ¾®µ»¤ò»È¤Ã¤¿¹¶·â¤Ê¤É¤ò¶î»È¤¹¤ë¥É¥¸¥ãー¥¹ÀïË¡¤Ë³Ø¤Ó¡¢µð¿Í¤ò9Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëV9¤ËÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤ÊÀî¾åÅ¯¼£¤µ¤ó¤â¡ÖÅÜ¤ë¤ÈÉÝ¤¤¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¼Â¤ÏV9¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀï½ÑÌÌ¡¢µ»½ÑÌÌ¡¢¥Áー¥à¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹ÀïË¡¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³Ø¤ó¤ÀËÒÌîÌÐ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿Àî¾å¤µ¤ó¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥ä¥¸¤È¥ª¥Õ¥¯¥í¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¡£
Àî¾å¤µ¤ó¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢½ÕÀè¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï²ÐÈ¤Ë²Ð¤ò¤ª¤³¤¹¸÷·Ê¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÀî¾å¤µ¤ó¤¬²ÐÈ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÃº¤ÎÈÖ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÃÈ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Àî¾å¤µ¤ó¤Ï¸ý¿ô¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤òÉ½¾ð¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤Î¤´¤È¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤ÏÉÏË³¤æ¤¹¤ê¤ò¤¹¤ë¥¯¥»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡Ö´ÆÆÄ¡¢µ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
µÕ¤ËÉÔµ¡·ù¤¬ÄºÅ·¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÐÈ¤¤Ç¤¢¤¿¤ê¤òÃ¡¤¡¢¡Ö¥Ñ¥Áー¥ó¡×¤ÈÂç¤¤Ê²»¤òÌÄ¤é¤¹¡£¤½¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ë»î¹ç¤Ç»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤¢¤ì¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È²ÐÈ¤¤Î¥Ñ¥Áー¥ó¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢¡Ö4ÈÖ¤Î¤ªÁ°¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤¬ÂÇ¤Ä¤ó¤À¡ª¡×¤È°ì³å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÏÅà¤êÉÕ¤¤¤¿¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÇ¯´ó¤ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤µ¤¤
¹¾ËÜ ÌÒµª
2025/8/22
1,045±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
192¥Úー¥¸
ISBN¡§ 978-4847067181
ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡©
¡¦Áª¼ê¤Î¡ÖÍÄÃÕ²½¡×¡ÖÌµ¸ÄÀ²½¡×
¡¦¡Ö¥ª¥ä¥¸Åª´ÆÆÄ¡×¤Î¸º¾¯
¡¦¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¤«¤é¡×¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥åー¥¹
¡¦¾¡Éé¤Ï¥Çー¥¿Íê¤ß
¡¦¤ä¤¿¤é¤È¡Ö¼ãÊÖ¤ê¡×¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉ÷Ä¬
¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤È»þÂå¤ËÎ®¤µ¤ìµ¤Ì£¤ÊÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ë¡¢
µå³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¡¦¥¨¥â¤ä¤ó¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤ë¡ª
ºÇ¶á¤Î¥×¥íÌîµå¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¤Ä¤Þ¤é¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢
¤Þ¤¿¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¡Ö»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡×¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢
¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£