台風第24号(フンシェン)
2025年10月19日06時45分発表

19日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピン
中心位置    北緯13度40分 (13.7度)
東経121度50分 (121.8度)
進行方向、速さ    西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北東側 440 km (240 NM)
南西側 280 km (150 NM)

19日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度40分 (16.7度)
東経119度55分 (119.9度)
進行方向、速さ    北北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    75 km (40 NM)

20日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度05分 (18.1度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    996 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

21日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯18度35分 (18.6度)
東経114度10分 (114.2度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    北西側 300 km (160 NM)
南東側 240 km (130 NM)

22日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯17度30分 (17.5度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ    西南西 ゆっくり
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    北西側 390 km (210 NM)
南東側 310 km (170 NM)

23日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯16度20分 (16.3度)
東経110度10分 (110.2度)
進行方向、速さ    西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    994 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    320 km (175 NM)

24日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カンボジア
予報円の中心    北緯14度00分 (14.0度)
東経106度35分 (106.6度)
進行方向、速さ    西南西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1002 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    400 km (215 NM)