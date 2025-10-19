【台風情報】台風24号は左に急カーブで迷走…今後の進路と勢力を詳しく 気象庁発表位置データを見る 最大瞬間風速40メートルまで発達
台風第24号(フンシェン)
2025年10月19日06時45分発表
19日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピン
中心位置 北緯13度40分 (13.7度)
東経121度50分 (121.8度)
進行方向、速さ 西北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 440 km (240 NM)
南西側 280 km (150 NM)
19日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度40分 (16.7度)
東経119度55分 (119.9度)
進行方向、速さ 北北西 35 km/h (18 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
20日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度05分 (18.1度)
東経117度05分 (117.1度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
21日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経114度10分 (114.2度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 北西側 300 km (160 NM)
南東側 240 km (130 NM)
22日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯17度30分 (17.5度)
東経112度30分 (112.5度)
進行方向、速さ 西南西 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 北西側 390 km (210 NM)
南東側 310 km (170 NM)
23日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度20分 (16.3度)
東経110度10分 (110.2度)
進行方向、速さ 西南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 320 km (175 NM)
24日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カンボジア
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経106度35分 (106.6度)
進行方向、速さ 西南西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 400 km (215 NM)