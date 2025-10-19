家族や仲間とたすきをつなぐ「トラスタリレーマラソン」全国から1000人以上参加
全国から1000人以上が参加。
諌早市で開催された「リレーマラソン」。
家族や職場の仲間たちとたすきをつなぎ、42.195キロを完走します。
雲ひとつない青空の下、ランナーが一斉に駆け出します。
今月13日、諫早市の「トランスコスモススタジアム長崎」で開かれた『トラスタ リレーマラソン』。
スタジアムや県立総合運動公園内を周回する、42.195キロ。
2人～10人のチームでたすきをつなぐ「リレーマラソン」と、
1人で走り切る「ソロフルマラソン」の2つの種目で争われます。
5回目の今年は、全国から1000人以上が参加しました。
（県公園緑地協会 永松 和人専務理事）
「二つを併設しているというのが魅力。
喜びも、悲しさも、苦しさも分かち合いながら、42キロを走っていただきたい」
佐賀から参加したチーム『きのはたつっちー』。
近所に住む木下さん、波多さん、土屋さんの3家族、5歳～44歳までの9人で挑戦します。
プライベートで一緒にバーベキューをするなど、12年以上の付き合いだそうです。
（木下 亮さん(44)）
「去年がものすごく楽しくて、今年も出ようということで参加した」
（息子 翼さん(15)）
「家族だけではなくて、他の家族とも仲が深まるのでとても楽しい」
完走に向けて、準備は万全です。
神奈川から参加したのは、ソロフルマラソンに出場する、定祐 壽美男さん 73歳。
（定祐 壽美男さん）
「全国を回る楽しみを一個、一個、つぶそうと思っている。長崎をとにかく制覇して、完走できればと」
定祐さんの目標は、47都道府県のマラソン完走。
この大会には、初めての参加です。
マラソンを始めたのは、51歳の時。
同僚の誘いで出場した10kmの大会で、走ることの楽しさを知り、マラソンを始めました。
全国制覇を目標にしたのは5年前で、残すところは長崎を含め、あと7府県。
大会に向けて週に2回、近くの河川敷で練習を重ねてきました。
スタジアムには、DJによるアップテンポな音楽が鳴り響きランナーも軽快にリズムを刻みます。
10月に入っても残暑が続く県内。この日の最高気温は、“31度”。
この暑さが徐々に、ランナーたちを苦しめます。
（定祐 壽美男さん）
「耳から声が抜けなくなっている。熱中症にかかっているかもしれない。制限時間に入れるペースじゃなくなったので、ちょっと考え中」
暑さを心配していた定裕さんの足が、止まってしまっていました。
再び走りはじめますが、最後はタイムアウト。悔しい結果となりました。
（定祐 壽美男さん）
「自分の体力が衰えてきたのかなと感じて。きょうの走りを見て、(目標を）修正しないといけないのかなと思った。今回は逃したので、もう一回チャレンジに必ず来る」
一方、佐賀から参加の3家族チーム「きのはたつっちー」は、仲間の声援を力に、コースを駆け抜けます。
（声援）
「頑張れ！」
たすき渡しに向け、応援にも一段と熱が入ります。
（声援）
「ラスト！ラスト！。ファイト」
兄から弟へ。父から子へ。
懸命にたすきをつなぎ、42.195キロのフィニッシュを目指します。
（声援）
「前向いて、前向いて。腕振れ」
チーム最年少、5歳の土屋 笑翔くんも必死に腕を振って、父親に付いていきます。
止まっても、最後まで諦めません。
リレーマラソンも残すところ、あと少し。
アンカーは、木下 亮さんです。
（木下 亮さん(44)）
「きつい。ちょっと一周目より遅い。ラストスパート。頑張る」
みんなの思いが詰まったたすきをかけ、最後の力を振り絞ります。
チーム全員に迎えられ、フィニッシュ。
9人で42.195キロを走り切りました。
（木下 亮さん(44)）
「渡ってきたタスキが汗びっしょりで、みんな頑張ってきたんだなと思いながら、自分もかけた。高揚感と達成感がある」
（息子 翼さん(15)）
「フルマラソンだからとにかく長い。でも楽しみも長かったし、何よりも楽しめたからよかった」
沿道の熱い声援を背に、気力と体力の限界に挑んだ参加者たち。
家族や仲間との絆を深め新たな目標へと踏み出す1日となりました。