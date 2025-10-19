全国から1000人以上が参加。

諌早市で開催された「リレーマラソン」。

家族や職場の仲間たちとたすきをつなぎ、42.195キロを完走します。

雲ひとつない青空の下、ランナーが一斉に駆け出します。

今月13日、諫早市の「トランスコスモススタジアム長崎」で開かれた『トラスタ リレーマラソン』。

スタジアムや県立総合運動公園内を周回する、42.195キロ。

2人～10人のチームでたすきをつなぐ「リレーマラソン」と、

1人で走り切る「ソロフルマラソン」の2つの種目で争われます。

5回目の今年は、全国から1000人以上が参加しました。

（県公園緑地協会 永松 和人専務理事）

「二つを併設しているというのが魅力。

喜びも、悲しさも、苦しさも分かち合いながら、42キロを走っていただきたい」

佐賀から参加したチーム『きのはたつっちー』。

近所に住む木下さん、波多さん、土屋さんの3家族、5歳～44歳までの9人で挑戦します。

プライベートで一緒にバーベキューをするなど、12年以上の付き合いだそうです。

（木下 亮さん(44)）

「去年がものすごく楽しくて、今年も出ようということで参加した」

（息子 翼さん(15)）

「家族だけではなくて、他の家族とも仲が深まるのでとても楽しい」

完走に向けて、準備は万全です。

神奈川から参加したのは、ソロフルマラソンに出場する、定祐 壽美男さん 73歳。

（定祐 壽美男さん）

「全国を回る楽しみを一個、一個、つぶそうと思っている。長崎をとにかく制覇して、完走できればと」

定祐さんの目標は、47都道府県のマラソン完走。

この大会には、初めての参加です。

マラソンを始めたのは、51歳の時。

同僚の誘いで出場した10kmの大会で、走ることの楽しさを知り、マラソンを始めました。

全国制覇を目標にしたのは5年前で、残すところは長崎を含め、あと7府県。

大会に向けて週に2回、近くの河川敷で練習を重ねてきました。

スタジアムには、DJによるアップテンポな音楽が鳴り響きランナーも軽快にリズムを刻みます。

10月に入っても残暑が続く県内。この日の最高気温は、“31度”。

この暑さが徐々に、ランナーたちを苦しめます。

（定祐 壽美男さん）

「耳から声が抜けなくなっている。熱中症にかかっているかもしれない。制限時間に入れるペースじゃなくなったので、ちょっと考え中」

暑さを心配していた定裕さんの足が、止まってしまっていました。

再び走りはじめますが、最後はタイムアウト。悔しい結果となりました。

（定祐 壽美男さん）

「自分の体力が衰えてきたのかなと感じて。きょうの走りを見て、(目標を）修正しないといけないのかなと思った。今回は逃したので、もう一回チャレンジに必ず来る」

一方、佐賀から参加の3家族チーム「きのはたつっちー」は、仲間の声援を力に、コースを駆け抜けます。

（声援）

「頑張れ！」

たすき渡しに向け、応援にも一段と熱が入ります。

（声援）

「ラスト！ラスト！。ファイト」

兄から弟へ。父から子へ。

懸命にたすきをつなぎ、42.195キロのフィニッシュを目指します。

（声援）

「前向いて、前向いて。腕振れ」

チーム最年少、5歳の土屋 笑翔くんも必死に腕を振って、父親に付いていきます。

止まっても、最後まで諦めません。

リレーマラソンも残すところ、あと少し。

アンカーは、木下 亮さんです。

（木下 亮さん(44)）

「きつい。ちょっと一周目より遅い。ラストスパート。頑張る」

みんなの思いが詰まったたすきをかけ、最後の力を振り絞ります。

チーム全員に迎えられ、フィニッシュ。

9人で42.195キロを走り切りました。

（木下 亮さん(44)）

「渡ってきたタスキが汗びっしょりで、みんな頑張ってきたんだなと思いながら、自分もかけた。高揚感と達成感がある」

（息子 翼さん(15)）

「フルマラソンだからとにかく長い。でも楽しみも長かったし、何よりも楽しめたからよかった」

沿道の熱い声援を背に、気力と体力の限界に挑んだ参加者たち。

家族や仲間との絆を深め新たな目標へと踏み出す1日となりました。