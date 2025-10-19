新居浜太鼓祭り最終日の１８日、愛媛県新居浜市港町の大江浜ふれあい広場では、川西地区の１３台の太鼓台が集まり、かきくらべが行われた。

かき夫が太鼓台を頭上に担ぎ上げる勇壮な「差し上げ」を披露するなどし、観客から歓声が上がった。一方、同広場では中須賀太鼓台が、大江太鼓台にぶつける禁止行為を仕掛けた。かき棒も３本折る暴力行為をした。愛媛県警新居浜署は、同地区太鼓台運営協議会（檜垣啓幸会長）に対し、中須賀太鼓台への解体命令を要請、同協議会が解体命令を発出する事態となった。（岩倉誠、丸山竜誠）

かきくらべの会場前には、この日午前８時３０分頃から各太鼓台が集合。事前に決めた順番で会場入りし、力強く太鼓台を担いでいた。

ところが、同９時３５分頃、すでに演技を終えていた大江太鼓台に向け、会場へ入ってきた中須賀太鼓台が突進。約１時間にわたって太鼓台を何度も激しくぶつけたり、大江太鼓台のかき棒にロープを掛けて横向きに引っ張り、３本を折ったりした。

一連の様子を見た同署が、中須賀太鼓台の暴力行為を認定した。

同祭りでは毎年のように、太鼓台や人同士のトラブルが起きており、市は「今年こそ平和祭典を実現させよう」と呼びかけていた。

市内に拠点を置く住友グループ４社も、近年エスカレートする暴力行為を懸念。９月、地元取引企業に「祭りに参加した従業員の暴力行為が確認された場合、取引停止などにする」とする文書を通知。同署も「危険行為には厳正な法執行を行う」と明言していた。

この日の騒ぎを受け、古川拓哉市長は「禁止行為が発生し、誠に遺憾」などとするコメントを出した。

中須賀、大江の両太鼓台を巡っては１７日夜も、関係者計数十人が大江浜ふれあい広場前の路上でもめていたため、警察官が制止する騒ぎとなっていた。

１７日午後８時頃、両太鼓台の法被を着た関係者とみられる人たちが、集団の中央で口論する様子が見られた。「明日覚えとけよ」などの怒号や罵倒、挑発する言葉なども時折飛び交い、一時は警察官が双方の間に割って入る場面もあった。複数の警察車両のライトが現場を照らし、周囲には、不安そうに眺める住民の姿もあった。