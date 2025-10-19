見通しの甘い蔦重と、その身を案じるていに視聴者最注目 『べらぼう』第39話画面注視データを分析
●松平定信にケンカをふっかけたと聞いて気を失う
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、12日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第39話「白河の清きに住みかね身上半減」の視聴分析をまとめた。
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第39話より (C)NHK
○「おていさん!」「おていちゃん!」
最も注目されたのは20時20分で、注目度75.0％。蔦重が松平定信(井上祐貴)にケンカをふっかけたことを聞いたてい(橋本愛)が気を失うシーンだ。
山東京伝作の3冊の好色本を、教訓読本と偽って売り出した蔦重(横浜流星)はお白州へ連行された。引っ立てられた蔦重と山東京伝の前には、北町奉行・初鹿野信興(田中美央)の姿があるが、取り調べは定信が直々に行った。蔦重と定信が初めて対面した瞬間である。
一方、耕書堂では鶴屋喜右衛門(風間俊介)たち地本問屋以外に、須原屋市兵衛(里見浩太朗)も加わり、本屋の行く末と蔦重の処遇を案じていた。耕書堂は2度も取り締まりを無視している。楽観はできない。ていは集まった面々に頭を下げた。定信による尋問が始まると、定信は厳しく蔦重に詰問を繰り返すが、蔦重は現在の市中の情勢を魚と川に例えて反論する。ふてぶてしいその態度に次第に怒りを募らせる定信。「白河の清きに魚住みかねて元の濁りの田沼恋しき」と、蔦重が流行りの狂歌を持ち出すと、場の空気に緊張が走る。
それでも蔦重は、なおもひょうひょうと持論を展開する。信興は堪えきれず「引っ立てい!」と部下に命じると「私ゃねぇ、越中守様のためを申してんです! 分かってくださいますよねぇ!」と、蔦重は声を張り上げた。「越中守様相手に!?」「盛大に戯けたってことですかい?」長谷川平蔵(中村隼人)から事の次第を聞いた喜右衛門と市兵衛は、身の程をわきまえぬ蔦重にあきれるしかなかったが、隣にいたていは、あまりの衝撃に膝から崩れ落ちる。「おていさん!」「おていちゃん!」ていを案じるみなの声が耕書堂に響き渡った。
『べらぼう』第39話の毎分注視データ推移
○「おていさんぶっ倒れるのも当然だな」
注目された理由は、見通しの甘い蔦重と、その身を案じるていに視聴者の関心が集まったと考えられる。
地本問屋は出版統制により、自主検閲を行った上で出版を許されることになったが、蔦重はそんなことはお構いなく、出版が禁じられている好色本を小細工を用いて教訓読本として売り出した。行事役も含め、関係者はみなこの本について楽観視していたが、幕府は厳しく取り締まりに動く。絶版だけにとどまらず、蔦重や京伝たちは連行され、その場で定信と対峙(たいじ)することになった。蔦重は一歩も引かずに持論を展開するが、定信が耳を貸すはずもない。空気読めなさすぎだ。その一部始終を聞かされたていが倒れるのも無理はない。
SNSでは「初対面のきっかけが『嘘ついてエロ本書いたから』ってとんでもない理由だな」「まあ蔦重はお上を舐めすぎてたわけだよね」「おていさんぶっ倒れるのも当然だな」と身の程知らずの蔦重が話題となった。
今回、奉行として登場した初鹿野信興は江戸時代中期の旗本で、北町奉行を務めた人物。依田政次の三男で、初鹿野信彭の婿養子となった。実務能力に優れた町奉行として評価されており、作中でも描かれた地本問屋株仲間の結成を主導するなど文化政策にも関与した。長谷川平蔵宣以とも親密で、平蔵が人足寄場の維持費を捻出するために、幕府から御用金3000両を借り受け、それを全額銭に替えることで一時的に銭高を引き起こすことがあった。その際に信興の協力を得て商人たちに「銭相場高騰のため物価を下げよ」と促し、幕府が物価抑制を図っているように見せかける。その後、銭高が進んだ時点で銭を再び両に戻し、3000両を幕府に返金し差益の約500両を得て、それを人足寄場の運営費に充てたとされている。完全なインサイダー取引だ。
なお作中の翌年、1792(寛政3)年に48歳で亡くなっており、婿養子・信敏がショックのあまり錯乱し自殺している。町奉行の後任には平蔵が有力視されていたが実現はしなかった。蔦重が持ち出した狂歌「白河の清きにすみかねてもとの濁りの田沼恋しき」は、松平定信の寛政の改革に対する庶民の不満を表現したものとして有名。「白河」は白河藩主である松平定信を暗示し、「田沼」は前任の老中・田沼意次を指す。清廉潔白な定信の政治が窮屈で、賄賂や商業優遇で自由だった田沼時代を懐かしむ皮肉が込められている。
こんな狂歌を用いながら、定信の味方だと言ったところで信じてもらえるわけがない。また、行事役が検閲後に押印した印鑑は黒だったが、江戸時代では朱色の顔料は武士階級にのみに許されたものであり、庶民は黒の顔料を使っていたため。細かな設定がさすが大河ドラマだ。
●身上半減となった耕書堂が江戸の名物に
2番目に注目されたのは20時36分で、注目度73.3％。身上半減となった耕書堂が江戸の名物となるシーンだ。
身上半減が実行され、財産だけでなく暖簾や畳、ありとあらゆるものが半分となった耕書堂で、ていやみの吉(中川翼)ら奉公人の表情は暗い。見舞いにきた鶴屋喜右衛門や村田屋治郎兵衛(松田洋治)と今後について相談をしていると「いやぁ、はははははは! ほんとに半分だねぇ!」と、大きな笑い声が聞こえてきた。大田南畝(桐谷健太)である。その横には宿屋飯盛(又吉直樹)の姿もあった。
蔦重が出迎えると「蔦重! 見に来たのだ! 世にも珍しい身上半減とは、いかなるものか見ておかねばと思うてな」と南畝は明るく振る舞う。店の周囲には多くの野次馬が集まっており、笑い声も聞こえてくる。身上半減はすでに江戸中の評判になっているようだ。蔦重が口元ににやりと笑みを浮かべると、みの吉に板と墨、筆を用意させた。蔦重はこのまま店を開けると言って、「身上半減ノ店」と看板に書きつけた。「身上半減、身上半減の店は日の本で蔦屋だけ!」蔦重は身上半減を逆に宣伝に利用することを思いついたようだ。「そうきたか!」南畝が声を上げると、ていやみの吉も蔦重の意図を悟り顔をほころばせる。この瞬間、耕書堂は新たな江戸の名所となり、山東京伝も手鎖になった作家として名声を高めることとなった。
○「蔦重のメンタルがあまりにも人間離れしている」
このシーンは、商魂たくましい蔦重に視聴者の注目が集まったと考えられる。
前代未聞の身上半減の沙汰は、耕書堂のあらゆるものの半分を奪っていった。暖簾や看板まできっちりと半分にするあたり、定信の几帳面さがうかがえる。この新しい刑罰は話題となり、耕書堂には多くの人が集まった。そして、蔦重は目ざとくこの状況を利用する。
SNSでは「蔦重のメンタルがあまりにも人間離れしている」「皮肉だけど蔦重はやっぱり追い詰められたほうが上手くやるんだな」「普通なら死ぬところを生き残った＝縁起が良いの精神は図太すぎるね」と蔦重のしたたかさにコメントが集まった。
身上半減は財産を半分没収するという経済的制裁。身体拘束を伴わない代わりに、経済的・社会的に大きな打撃を与える処分だった。史実では処分を受けた蔦屋重三郎は、その後出版ジャンルを転換し、美人画や役者絵などの絵本分野に力を入れるようになる。これが喜多川歌麿や東洲斎写楽の活躍につながったともいわれている。
山東京伝が受けた手鎖は、江戸時代に用いられた刑罰および未決勾留の手段の一つ。瓢箪型の鉄製手錠を両手にかけ、一定期間自宅で謹慎させる形式で、牢に収容するほどではない軽微な罪や未決囚に対して科された。刑期は30日・50日・100日などがあり、期間中は日常生活に著しい支障をきたした。軽微な刑罰とされながらも、両手を拘束されたまま生活するため、食事・排泄・入浴などすべてに介助が必要で、実際には大変な生活を強いられる処分だった。京伝はおとなしく刑に服したが、手鎖の封印を破らずに錠に油を塗って滑らかにし手首を抜き、点検時に再び手鎖をはめてやりすごした者もいたそうだ。ちなみに京伝の父・岩瀬伝左衛門も家長ということで連座して処罰を受けたといわれている。
行事役だった吉兵衛(内野謙太)と新右衛門(駒木根隆介)が受けた江戸払いは、罪人を江戸市中から追放する処分。公事方御定書に規定されており、江戸の町の境界である品川・板橋・千住・四谷の大木戸、および本所・深川の外へ追放され、江戸市内への立ち入りを禁止された。死刑や遠島に比べて軽い刑罰とされたが、社会的信用の喪失や生活基盤の崩壊を伴うため、実際は厳しい処分であり、特に町人にとっては商売や人間関係の断絶を意味し再起が困難だった。
●ていが蔦重を救う決意「座して死を待つだけなのであれば」
3番目に注目されたシーンは20時22分で、注目度72.9％。ていが蔦重を救う決意をするシーンだ。
須原屋市兵衛と長谷川平蔵、宿屋飯盛たちは蔦重の身を案じ、今後の手立てを協議していた。先ほど倒れてしまったていは目を覚ますと、布団から出てみなのいる部屋へ向かうと、「あの…主人の命乞いなどしていただくことは…」とうかがいを立てる。しかし鶴屋喜右衛門は「累が及ぶことを考えれば、命乞いはできませんよ。皆、店も家もあります」と重々しく返した。その顔にはいつもの柔和な笑みはない。
「愚にもつかぬことを申しました。お許しを」頭を下げるていに喜右衛門がつぶやく。「訴え出られるとすれば、おていさんしかいません」思わぬ言葉にていは顔を上げた。飯盛は公事宿にいる者によると、厳しい裁きは朱子学の教えとは矛盾しているということらしい。「では、その矛盾をつけば」ていの目にかすかに光が宿った。平蔵はうまくいくとは限らず、かえって怒りが増し命乞いした者もただでは済まないかもしれないと釘を刺す。ていは目を閉じ思いを巡らすと「参ります。座して死を待つだけなのであれば」と言った。その言葉には並々ならぬ決意が感じられた。
○ていを称える投稿続出「めっちゃカッコいい!」
ここは、健気なていの毅然とした姿に視聴者の視線が集まったと考えられる。
老中・松平定信に反抗心を隠さない蔦重は激しい取り調べを受けた。蔦重の身を案じる仲間たちだが、処罰を受けるのが2度目ということもあり、厳しい処分は免れないと思われた。ただひとつの光明は飯盛が公事宿で耳に挟んだ情報。ていはそれに一縷の望みをかけた。
SNSでは「主人も女将さん処罰されたらお店はおしまいだから一か八かだったね」「今回のMVPは間違いなくおていさんだけど、栗山先生も公正な方でよかったよ」「今まで蓄えた知識で窮地の夫を救うために立ち上がるなんて、めっちゃカッコいい!」と、ていを称賛する投稿が集まった。
公事宿は地方から江戸へ訴訟や裁判のために出向いた人々が宿泊する宿屋であり、訴訟書類の作成や提出、手続きの代行などを行う施設。公共・法的な手続きと宿泊サービスを兼ねていた。ていが立ち向かった柴野栗山は江戸時代中期の儒学者であり、岡田寒泉、尾藤二洲とともに寛政の改革を支えた寛政三博士の一人として知られている。
ちなみに後期には岡田寒泉に代わって古賀精里が入る。讃岐国牟礼村に生まれ、若くして江戸へ遊学し湯島聖堂で朱子学を修めた。1767(明和4)年に徳島藩に儒者として仕官し、1776(安永5)年には藩主の侍読も務める。1787(天明7)年に老中・松平定信に招かれ幕府に出仕。定信の思想的支柱として「寛政異学の禁」を指導し、朱子学を官学として確立する役割を果たした。
1790(寛政2)年に湯島聖堂の最高責任者にも任命され、学問の振興に尽力する。晩年には白内障を患ったが、文化元年に回復した。その喜びを詩に託し、友人・三井惟親に贈ったという逸話も残されている。朱子学は人は理に従って生きるべきという考えを中心に、社会秩序や道徳を重んじた儒教の学問体系。南宋の朱熹(しゅき)によって創始され、江戸時代の日本でも武士の教養や政治理念に大きな影響を与えた。
●我が道を行く蔦重の悪いところが目立った回
第39話「白河の清きに住みかね身上半減」では1790(寛政2)年から1791(寛政3)年の様子が描かれた。
最愛の妻・きよを失い、蔦重と対立した喜多川歌麿はその身を案じたつよとともに栃木へ向かう。蔦重は本を検閲する行事役を丸め込み、好色本を教訓読本と書いた袋に入れて売り出したが、奉行所の目はごまかせず、山東京伝とともに捕縛された。お白州で松平定信と対峙した蔦重は一歩も引かず己の正当性を訴えるが、厳しい取り調べを受ける。一方、定信は腹心の部下である本多忠籌(矢島健一)や松平信明(福山翔大)から、これまでの政策を田沼以下の政との誹りを受けかねないと批判された。
注目度トップ3以外の見どころとしては、離別する蔦重と義弟・喜多川歌麿のシーンが挙げられる。きよを失い錯乱する歌麿を止めようとする蔦重は、思わず「お前は鬼の子なんだ!」と歌麿のトラウマを刺激する言葉を発した。蔦重は後悔するが、一度広がった溝は埋められず歌麿は江戸を離れる。つよが同行してくれているので、うまくフォローしてくれるといいのだが、2人の仲は修復できるのだろうか。また、ボロボロになるほどひどい処罰を受けたにもかかわらず、なお戯けようとする蔦重を諭したていと鶴屋喜右衛門がネットでは称賛されている。
ていはお白州で初鹿野信興に絡みだした蔦重の頬をはたきながら説教し、喜右衛門は皆が真剣に今後を考えている最中に、冗談を口走った蔦重に今までにない険しい顔と声色で「ほんと、ほんとそういうところですよ!」と」厳しく叱責した。蔦重の悪ふざけが過ぎたようだ。今回は我が道を行く蔦重の悪いところが数多く目立った。
そして、松平定信の命令で葵小僧を捕らえるために勇ましく出動する長谷川平蔵宣以のシーンも挙げられる。火付盗賊改方として、凛々しい姿を見せてくれた。平蔵は蔦重のためにもいろいろと動いてくれていた。葵小僧は実在した盗賊で、徳川家の家紋「葵紋」を掲げて旗本の行列を装い、押込強盗を繰り返した。長谷川平蔵によって捕縛されると、約10日後という異例の速さで獄門にかけられたと伝わる。
きょう19日に放送される第40話「尽きせぬは欲の泉」では、蔦重が喜多川歌麿の残した絵を錦絵にしようと栃木の歌麿へ会いに向かう。さらに耕書堂には滝沢瑣吉(津田健次郎)、勝川春朗(野生爆弾・くっきー!)といった新しい面々が加わる。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら
テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、12日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(総合 毎週日曜20:00〜 ほか)の第39話「白河の清きに住みかね身上半減」の視聴分析をまとめた。
『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第39話より (C)NHK
○「おていさん!」「おていちゃん!」
山東京伝作の3冊の好色本を、教訓読本と偽って売り出した蔦重(横浜流星)はお白州へ連行された。引っ立てられた蔦重と山東京伝の前には、北町奉行・初鹿野信興(田中美央)の姿があるが、取り調べは定信が直々に行った。蔦重と定信が初めて対面した瞬間である。
一方、耕書堂では鶴屋喜右衛門(風間俊介)たち地本問屋以外に、須原屋市兵衛(里見浩太朗)も加わり、本屋の行く末と蔦重の処遇を案じていた。耕書堂は2度も取り締まりを無視している。楽観はできない。ていは集まった面々に頭を下げた。定信による尋問が始まると、定信は厳しく蔦重に詰問を繰り返すが、蔦重は現在の市中の情勢を魚と川に例えて反論する。ふてぶてしいその態度に次第に怒りを募らせる定信。「白河の清きに魚住みかねて元の濁りの田沼恋しき」と、蔦重が流行りの狂歌を持ち出すと、場の空気に緊張が走る。
それでも蔦重は、なおもひょうひょうと持論を展開する。信興は堪えきれず「引っ立てい!」と部下に命じると「私ゃねぇ、越中守様のためを申してんです! 分かってくださいますよねぇ!」と、蔦重は声を張り上げた。「越中守様相手に!?」「盛大に戯けたってことですかい?」長谷川平蔵(中村隼人)から事の次第を聞いた喜右衛門と市兵衛は、身の程をわきまえぬ蔦重にあきれるしかなかったが、隣にいたていは、あまりの衝撃に膝から崩れ落ちる。「おていさん!」「おていちゃん!」ていを案じるみなの声が耕書堂に響き渡った。
『べらぼう』第39話の毎分注視データ推移
○「おていさんぶっ倒れるのも当然だな」
注目された理由は、見通しの甘い蔦重と、その身を案じるていに視聴者の関心が集まったと考えられる。
地本問屋は出版統制により、自主検閲を行った上で出版を許されることになったが、蔦重はそんなことはお構いなく、出版が禁じられている好色本を小細工を用いて教訓読本として売り出した。行事役も含め、関係者はみなこの本について楽観視していたが、幕府は厳しく取り締まりに動く。絶版だけにとどまらず、蔦重や京伝たちは連行され、その場で定信と対峙(たいじ)することになった。蔦重は一歩も引かずに持論を展開するが、定信が耳を貸すはずもない。空気読めなさすぎだ。その一部始終を聞かされたていが倒れるのも無理はない。
SNSでは「初対面のきっかけが『嘘ついてエロ本書いたから』ってとんでもない理由だな」「まあ蔦重はお上を舐めすぎてたわけだよね」「おていさんぶっ倒れるのも当然だな」と身の程知らずの蔦重が話題となった。
今回、奉行として登場した初鹿野信興は江戸時代中期の旗本で、北町奉行を務めた人物。依田政次の三男で、初鹿野信彭の婿養子となった。実務能力に優れた町奉行として評価されており、作中でも描かれた地本問屋株仲間の結成を主導するなど文化政策にも関与した。長谷川平蔵宣以とも親密で、平蔵が人足寄場の維持費を捻出するために、幕府から御用金3000両を借り受け、それを全額銭に替えることで一時的に銭高を引き起こすことがあった。その際に信興の協力を得て商人たちに「銭相場高騰のため物価を下げよ」と促し、幕府が物価抑制を図っているように見せかける。その後、銭高が進んだ時点で銭を再び両に戻し、3000両を幕府に返金し差益の約500両を得て、それを人足寄場の運営費に充てたとされている。完全なインサイダー取引だ。
なお作中の翌年、1792(寛政3)年に48歳で亡くなっており、婿養子・信敏がショックのあまり錯乱し自殺している。町奉行の後任には平蔵が有力視されていたが実現はしなかった。蔦重が持ち出した狂歌「白河の清きにすみかねてもとの濁りの田沼恋しき」は、松平定信の寛政の改革に対する庶民の不満を表現したものとして有名。「白河」は白河藩主である松平定信を暗示し、「田沼」は前任の老中・田沼意次を指す。清廉潔白な定信の政治が窮屈で、賄賂や商業優遇で自由だった田沼時代を懐かしむ皮肉が込められている。
こんな狂歌を用いながら、定信の味方だと言ったところで信じてもらえるわけがない。また、行事役が検閲後に押印した印鑑は黒だったが、江戸時代では朱色の顔料は武士階級にのみに許されたものであり、庶民は黒の顔料を使っていたため。細かな設定がさすが大河ドラマだ。
●身上半減となった耕書堂が江戸の名物に
2番目に注目されたのは20時36分で、注目度73.3％。身上半減となった耕書堂が江戸の名物となるシーンだ。
身上半減が実行され、財産だけでなく暖簾や畳、ありとあらゆるものが半分となった耕書堂で、ていやみの吉(中川翼)ら奉公人の表情は暗い。見舞いにきた鶴屋喜右衛門や村田屋治郎兵衛(松田洋治)と今後について相談をしていると「いやぁ、はははははは! ほんとに半分だねぇ!」と、大きな笑い声が聞こえてきた。大田南畝(桐谷健太)である。その横には宿屋飯盛(又吉直樹)の姿もあった。
蔦重が出迎えると「蔦重! 見に来たのだ! 世にも珍しい身上半減とは、いかなるものか見ておかねばと思うてな」と南畝は明るく振る舞う。店の周囲には多くの野次馬が集まっており、笑い声も聞こえてくる。身上半減はすでに江戸中の評判になっているようだ。蔦重が口元ににやりと笑みを浮かべると、みの吉に板と墨、筆を用意させた。蔦重はこのまま店を開けると言って、「身上半減ノ店」と看板に書きつけた。「身上半減、身上半減の店は日の本で蔦屋だけ!」蔦重は身上半減を逆に宣伝に利用することを思いついたようだ。「そうきたか!」南畝が声を上げると、ていやみの吉も蔦重の意図を悟り顔をほころばせる。この瞬間、耕書堂は新たな江戸の名所となり、山東京伝も手鎖になった作家として名声を高めることとなった。
○「蔦重のメンタルがあまりにも人間離れしている」
このシーンは、商魂たくましい蔦重に視聴者の注目が集まったと考えられる。
前代未聞の身上半減の沙汰は、耕書堂のあらゆるものの半分を奪っていった。暖簾や看板まできっちりと半分にするあたり、定信の几帳面さがうかがえる。この新しい刑罰は話題となり、耕書堂には多くの人が集まった。そして、蔦重は目ざとくこの状況を利用する。
SNSでは「蔦重のメンタルがあまりにも人間離れしている」「皮肉だけど蔦重はやっぱり追い詰められたほうが上手くやるんだな」「普通なら死ぬところを生き残った＝縁起が良いの精神は図太すぎるね」と蔦重のしたたかさにコメントが集まった。
身上半減は財産を半分没収するという経済的制裁。身体拘束を伴わない代わりに、経済的・社会的に大きな打撃を与える処分だった。史実では処分を受けた蔦屋重三郎は、その後出版ジャンルを転換し、美人画や役者絵などの絵本分野に力を入れるようになる。これが喜多川歌麿や東洲斎写楽の活躍につながったともいわれている。
山東京伝が受けた手鎖は、江戸時代に用いられた刑罰および未決勾留の手段の一つ。瓢箪型の鉄製手錠を両手にかけ、一定期間自宅で謹慎させる形式で、牢に収容するほどではない軽微な罪や未決囚に対して科された。刑期は30日・50日・100日などがあり、期間中は日常生活に著しい支障をきたした。軽微な刑罰とされながらも、両手を拘束されたまま生活するため、食事・排泄・入浴などすべてに介助が必要で、実際には大変な生活を強いられる処分だった。京伝はおとなしく刑に服したが、手鎖の封印を破らずに錠に油を塗って滑らかにし手首を抜き、点検時に再び手鎖をはめてやりすごした者もいたそうだ。ちなみに京伝の父・岩瀬伝左衛門も家長ということで連座して処罰を受けたといわれている。
行事役だった吉兵衛(内野謙太)と新右衛門(駒木根隆介)が受けた江戸払いは、罪人を江戸市中から追放する処分。公事方御定書に規定されており、江戸の町の境界である品川・板橋・千住・四谷の大木戸、および本所・深川の外へ追放され、江戸市内への立ち入りを禁止された。死刑や遠島に比べて軽い刑罰とされたが、社会的信用の喪失や生活基盤の崩壊を伴うため、実際は厳しい処分であり、特に町人にとっては商売や人間関係の断絶を意味し再起が困難だった。
●ていが蔦重を救う決意「座して死を待つだけなのであれば」
3番目に注目されたシーンは20時22分で、注目度72.9％。ていが蔦重を救う決意をするシーンだ。
須原屋市兵衛と長谷川平蔵、宿屋飯盛たちは蔦重の身を案じ、今後の手立てを協議していた。先ほど倒れてしまったていは目を覚ますと、布団から出てみなのいる部屋へ向かうと、「あの…主人の命乞いなどしていただくことは…」とうかがいを立てる。しかし鶴屋喜右衛門は「累が及ぶことを考えれば、命乞いはできませんよ。皆、店も家もあります」と重々しく返した。その顔にはいつもの柔和な笑みはない。
「愚にもつかぬことを申しました。お許しを」頭を下げるていに喜右衛門がつぶやく。「訴え出られるとすれば、おていさんしかいません」思わぬ言葉にていは顔を上げた。飯盛は公事宿にいる者によると、厳しい裁きは朱子学の教えとは矛盾しているということらしい。「では、その矛盾をつけば」ていの目にかすかに光が宿った。平蔵はうまくいくとは限らず、かえって怒りが増し命乞いした者もただでは済まないかもしれないと釘を刺す。ていは目を閉じ思いを巡らすと「参ります。座して死を待つだけなのであれば」と言った。その言葉には並々ならぬ決意が感じられた。
○ていを称える投稿続出「めっちゃカッコいい!」
ここは、健気なていの毅然とした姿に視聴者の視線が集まったと考えられる。
老中・松平定信に反抗心を隠さない蔦重は激しい取り調べを受けた。蔦重の身を案じる仲間たちだが、処罰を受けるのが2度目ということもあり、厳しい処分は免れないと思われた。ただひとつの光明は飯盛が公事宿で耳に挟んだ情報。ていはそれに一縷の望みをかけた。
SNSでは「主人も女将さん処罰されたらお店はおしまいだから一か八かだったね」「今回のMVPは間違いなくおていさんだけど、栗山先生も公正な方でよかったよ」「今まで蓄えた知識で窮地の夫を救うために立ち上がるなんて、めっちゃカッコいい!」と、ていを称賛する投稿が集まった。
公事宿は地方から江戸へ訴訟や裁判のために出向いた人々が宿泊する宿屋であり、訴訟書類の作成や提出、手続きの代行などを行う施設。公共・法的な手続きと宿泊サービスを兼ねていた。ていが立ち向かった柴野栗山は江戸時代中期の儒学者であり、岡田寒泉、尾藤二洲とともに寛政の改革を支えた寛政三博士の一人として知られている。
ちなみに後期には岡田寒泉に代わって古賀精里が入る。讃岐国牟礼村に生まれ、若くして江戸へ遊学し湯島聖堂で朱子学を修めた。1767(明和4)年に徳島藩に儒者として仕官し、1776(安永5)年には藩主の侍読も務める。1787(天明7)年に老中・松平定信に招かれ幕府に出仕。定信の思想的支柱として「寛政異学の禁」を指導し、朱子学を官学として確立する役割を果たした。
1790(寛政2)年に湯島聖堂の最高責任者にも任命され、学問の振興に尽力する。晩年には白内障を患ったが、文化元年に回復した。その喜びを詩に託し、友人・三井惟親に贈ったという逸話も残されている。朱子学は人は理に従って生きるべきという考えを中心に、社会秩序や道徳を重んじた儒教の学問体系。南宋の朱熹(しゅき)によって創始され、江戸時代の日本でも武士の教養や政治理念に大きな影響を与えた。
●我が道を行く蔦重の悪いところが目立った回
第39話「白河の清きに住みかね身上半減」では1790(寛政2)年から1791(寛政3)年の様子が描かれた。
最愛の妻・きよを失い、蔦重と対立した喜多川歌麿はその身を案じたつよとともに栃木へ向かう。蔦重は本を検閲する行事役を丸め込み、好色本を教訓読本と書いた袋に入れて売り出したが、奉行所の目はごまかせず、山東京伝とともに捕縛された。お白州で松平定信と対峙した蔦重は一歩も引かず己の正当性を訴えるが、厳しい取り調べを受ける。一方、定信は腹心の部下である本多忠籌(矢島健一)や松平信明(福山翔大)から、これまでの政策を田沼以下の政との誹りを受けかねないと批判された。
注目度トップ3以外の見どころとしては、離別する蔦重と義弟・喜多川歌麿のシーンが挙げられる。きよを失い錯乱する歌麿を止めようとする蔦重は、思わず「お前は鬼の子なんだ!」と歌麿のトラウマを刺激する言葉を発した。蔦重は後悔するが、一度広がった溝は埋められず歌麿は江戸を離れる。つよが同行してくれているので、うまくフォローしてくれるといいのだが、2人の仲は修復できるのだろうか。また、ボロボロになるほどひどい処罰を受けたにもかかわらず、なお戯けようとする蔦重を諭したていと鶴屋喜右衛門がネットでは称賛されている。
ていはお白州で初鹿野信興に絡みだした蔦重の頬をはたきながら説教し、喜右衛門は皆が真剣に今後を考えている最中に、冗談を口走った蔦重に今までにない険しい顔と声色で「ほんと、ほんとそういうところですよ!」と」厳しく叱責した。蔦重の悪ふざけが過ぎたようだ。今回は我が道を行く蔦重の悪いところが数多く目立った。
そして、松平定信の命令で葵小僧を捕らえるために勇ましく出動する長谷川平蔵宣以のシーンも挙げられる。火付盗賊改方として、凛々しい姿を見せてくれた。平蔵は蔦重のためにもいろいろと動いてくれていた。葵小僧は実在した盗賊で、徳川家の家紋「葵紋」を掲げて旗本の行列を装い、押込強盗を繰り返した。長谷川平蔵によって捕縛されると、約10日後という異例の速さで獄門にかけられたと伝わる。
きょう19日に放送される第40話「尽きせぬは欲の泉」では、蔦重が喜多川歌麿の残した絵を錦絵にしようと栃木の歌麿へ会いに向かう。さらに耕書堂には滝沢瑣吉(津田健次郎)、勝川春朗(野生爆弾・くっきー!)といった新しい面々が加わる。
(C)NHK
REVISIO 独自開発した人体認識センサー搭載の調査機器を一般家庭のテレビに設置し、「テレビの前にいる人は誰で、その人が画面をきちんと見ているか」がわかる視聴データを取得。広告主・広告会社・放送局など国内累計200社以上のクライアントに視聴分析サービスを提供している。本記事で使用した指標「注目度」は、テレビの前にいる人のうち、画面に視線を向けていた人の割合を表したもので、シーンにくぎづけになっている度合いを示す。 この著者の記事一覧はこちら