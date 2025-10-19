◆ゼット杯第３７回日本少年野球東日本選抜大会 ▽準々決勝 多摩川ボーイズ（東京西）１０―０藤岡ボーイズ（群馬）＝４回コールド＝（１０月１３日、須賀川・牡丹台野球場）

２年生以下の新チームで臨むゼット杯第３７回東日本選抜大会が１１日、開幕し、１３日に４強が決まった。１９日に須賀川・牡丹台野球場で準決勝、決勝が行われる。準決勝では連覇を目指す松戸中央ボーイズ（千葉）と狭山西武ボーイズ（埼玉西）、東京城南ボーイズ（東京東）と創設２年目の多摩川ボーイズ（東京西）がそれぞれ対戦する。

※ ※ ※

巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川が１年生の活躍でベスト４に進んだ。

今大会は「競争」をテーマに登録１７人中、５人を１年生にして「競争意識をあおっています」と片岡保幸監督（４２）。準々決勝では３番・一塁でスタメン抜てきされた佐々木豪（１年）が躍動した。初回無死一、二塁で中前へ先制打。３回にも中前安打し２安打１打点で勝利に貢献した。

硬式球でプレーして半年あまりの佐々木は「やっとボールに慣れた」と話すが、成長速度は速い。身長はこの半年で１０センチ伸びて１７９センチに。その体格から繰り出される打球は、１年生とは思えないほど速い。「２年生の中でもやれるのではと期待している」と指揮官も高評価だ。経験豊富な２年生に成長著しい１年生が加わり、多摩川はさらに強くなる。

☆多摩川・関蓮太郎主将＝２年（１回戦・日高戦の３回無死一、三塁から左越え３ラン。昨年の同日に同じ大信球場で本塁打しており、“２年連続”。「懐かしいな。また打てるかもと思っていました。相性がいいですね」