◆ボーイズリーグ◇第１３回秋季北海道選手権 最終日 ▽決勝 旭川大雪１１ー１苫小牧＝４回コールド＝（１３日・モエレ沼公園野球場）

決勝で旭川大雪ボーイズが苫小牧ボーイズを１１―１の４回コールドで破り、４年連続９度目の優勝を飾り、日本少年野球春季全国大会（来年３月２６日開幕、東京）への出場権を手にした。今年８月のジャイアンツカップでは道勢最高タイとなる準優勝。就任１１年目の西大條（にしおおえだ）敏志監督（５８）の下、全国レベルの強豪となった。選手を「本気にさせる」指導法で、目標の全国制覇へ向けて歩を進めていく。

チームが変わっても、旭川大雪の強さは健在だった。今大会は全３試合で１０点以上の差をつけての４回コールドと、圧倒しての４連覇。２年生で唯一、ジャイアンツカップ決勝で登板した神元朔は「最高のスタート」とうなずいた。

繰り返してきた練習が、全国レベルを保ち続ける理由の根底にある。今夏まで３年生のシート打撃の際には、２年生が守備に就き続ける練習を繰り返してきた。西大條監督は「ノックよりも打球への対応が早くないといけない。スパーリングみたいのをやってきたので、すっと秋に入れた」と目の前の手本から学んできた。加えて前チームも持ち味としていた走塁への姿勢も徹底してきた。

ずば抜けた選手はいない中、全国で勝負するため、重視してきたのは取り組み方。指揮官は「大人が勝ちたいと思ったって勝てない。子どもたちを本気にさせない限り、いくら言ってもダメ」と話す。現チームの目標「全国制覇」も選手に決めさせた。「チームのためにと、意識を強くやらないと勝てないから」。より野球に向かう気持ちを植え付け、成長を促している。

年内はフィジカルメニューを中心に体づくりをし、年明けから室内練習場で練習し、本番に備える。全国を知る神元は「今のままでは勝てない。もっと投打とも上げて、春、優勝したい」と悲願達成へ、思いを強くした。

（砂田 秀人）