ボスママの計画に取り巻きも動揺…ターゲットママに罪をなすりつける!?【ボスママに徹底的に復讐する話 Vol.10】
この漫画は書籍『ボスママに徹底的に復讐する話』（著者：横山 了一）の内容から一部を掲載しています（全11話）。
■これまでのあらすじ
虐められ、ストレスでぼんやりしていたところ事故に遭ってしまった妹に成り代わりボスママグループを倒すことに決めたリゼ。ナンバーツー・ノバラを腕相撲で倒して押し付けられていたPTAを脱退。さらにボスママグループのひとり、ユリの家庭内暴力の解決を手伝い取り込みます。そんなリゼに、反省したフリをしてノバラが近づいてくるのですが…
虐められ、ストレスでぼんやりしていたところ事故に遭ってしまった妹に成り代わりボスママグループを倒すことに決めたリゼ。ナンバーツー・ノバラを腕相撲で倒して押し付けられていたPTAを脱退。さらにボスママグループのひとり、ユリの家庭内暴力の解決を手伝い取り込みます。そんなリゼに、反省したフリをしてノバラが近づいてくるのですが…
PTAに戻ってほしい…
ノバラの事情
ミゼにすり寄ってきたノバラ…やはり裏ではツバキが関わっていたようです。
なんとツバキはPTA会費を紛失させてミゼのカバンに入れるよう示唆するのです。それも、自分が命令した形にならないよう「面白いと思わない？」と遠回しに伝えるという巧妙さ。
さすがのノバラもこの計画を実行するのは気が引けるようですが…実はノバラの夫はツバキの一族が経営する子会社で働いているためツバキに頭が上がらないのです。
実はノバラも辛い立場だったのですね…リゼ、まとめて救ってくれないでしょうか？
『ボスママに徹底的に復讐する話1』
著者：横山 了一 (KADOKAWA)
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら
著者：横山 了一 (KADOKAWA)
「ボスママに徹底的に復讐する話1」はこちら
ママ友の手で病院送りにされた妹。その妹に双子のヤンキー姉がなりすまし、意気揚々と反撃を開始する！ だが、その中にはママ友たちを束ねる「最強のボスママ」がいて…!? 痛快すぎるスイッチング復讐劇が始まる。
(ウーマンエキサイト編集部)