「顔変わった?」美女ゴルファーのアン・シネ、近況を公開
日本でも人気を博した韓国の美人ゴルファー、アン・シネの近況が話題だ。
アン・シネは最近、自身のインスタグラムを更新。「最近の近況です。生きているのかと聞かれるので…足の爪が取れたこと以外は私は元気です」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。
投稿には、アン・シネの近況とみられる写真が並んでいる。モスグリーンを基調としたドレス姿で鏡越しに自撮りをしたかと思えば、ゴルフ場の一角でポーズを取り、さらには化粧品ブランドCEOとしての日常風景を見せたりするなど、多忙な毎日を過ごしていることが感じられる。
特に、白の半袖ポロシャツにピンクのミニスカートを合わせたゴルフウェアコーデでは、引き締まった美スタイルを堂々と披露。現役時代と変わらぬボリューム感とスラリと伸びる美脚で、多くのファンを虜にしていた。
この投稿に、ファンからは「大好き」「やっぱり華麗ですね」「どんどん美しくなってる」「ゴルフウェア姿が最高です」などのコメントが寄せられていた。
なお、アン・シネは8月5日に化粧品ブランド「MERBEI（メルベイ）」をローンチ。17年間プロゴルファーとして活動した自身の経験を活かし、CEOとして直接開発に携わり、現在までにエッセンス、セラム、クリーム、サンスクリーン、フォームクレンザーを販売している。