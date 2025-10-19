通気性と耐久性を両立。頼れるランニングパートナー【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
トラックでも街でも。一日中履きたくなる【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!
アディダスのスニーカーは、トラックでもトレッドミルでも、走るすべての瞬間に寄り添うアイテムだ。
足を入れた瞬間から感じるCloudfoamミッドソールのクッション性は、サポート力がありながらもソフトな履き心地を実現。通気性に優れたメッシュアッパーが足のムレを防ぎ、快適なランニングをサポートする。
アウトソールには耐久性に定評のあるアディウェアを採用し、日々のトレーニングにも安心して使える設計。
一日中履いていたくなるような軽やかさと安定感で、ランナーの足元をしっかり支える一足となっている。
