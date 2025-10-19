ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

トラックでも街でも。一日中履きたくなる【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


アディダスのスニーカーは、トラックでもトレッドミルでも、走るすべての瞬間に寄り添うアイテムだ。

2


足を入れた瞬間から感じるCloudfoamミッドソールのクッション性は、サポート力がありながらもソフトな履き心地を実現。通気性に優れたメッシュアッパーが足のムレを防ぎ、快適なランニングをサポートする。

3


アウトソールには耐久性に定評のあるアディウェアを採用し、日々のトレーニングにも安心して使える設計。

4


一日中履いていたくなるような軽やかさと安定感で、ランナーの足元をしっかり支える一足となっている。