年齢を重ねるほど、過去の知識や経験に囚われてしまう...そんな思いを抱いたことはないだろうか。だが、経験豊富なミドル世代にこそ、失敗や困難といった逆境は成長のチャンスになると、大人の学びの第一人者・中原淳氏は語る。その教えから、成果と幸せを同時に引き寄せる学びのヒントを探る。※本稿は、中原淳ほか『学びをやめない生き方入門』（テオリア）の一部を抜粋・編集したものです。

失敗は学びの絶好のチャンス

そのマインドが人と差を付ける

学び行動「逆境する」は、困難や失敗を「ネガティブなもの」と捉えるのではなく、むしろ「学びの機会」として活かす姿勢を指します。

困難や失敗に直面したときに、「学べてよかった！」と考えるマインドセットを持ち、前向きに行動できるかどうか――これが「逆境する」という学び行動の分かれ道になります。

仕事をしていれば、思いどおりにいかないことや、予期せぬトラブルに直面することは避けられません。

しかし、理想的な学びを実現している人は、逆境を単なる「苦労」「不運」としてネガティブに捉えるのではなく、むしろ「学びのチャンス」として前向きに活用していることが調査からも見えてきました。

逆に、困難や失敗を学びに変える姿勢がないとどうなるでしょうか？

・いままでのスキルに固執し、新しい能力を身につけることを拒む

・「自分の専門分野に集中しよう」と考え、必要なスキル習得を後回しにする

・「学ぶのは若手や新人の仕事だ」と思い込み、新たな挑戦を避ける

