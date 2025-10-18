【メジャーリーガーも注目】痛みを抑える体外衝撃波治療の力を医師解説

ヨーロッパを中心に、多くの疼痛性疾患の除痛を目的として普及しつつある「体外衝撃波治療」。現時点で、日本で取り入れている医療機関はそれほど多くありませんが、治療効果が高く、安全性も優れているとして注目を集めています。今回は体外衝撃波治療の仕組みと効果について、「世田谷かくた整形外科 成城学園前院」の角田先生に解説していただきました。

監修医師：

角田 篤人（世田谷かくた整形外科 成城学園前院）

東京慈恵会医科大学医学部医学科卒業。その後、東京慈恵会医科大学整形外科学講座。東京慈恵会医科大学附属第三病院整形外科診療医長、東京慈恵会医科大学整形外科学講座講師などを務める。2023年、東京都世田谷区に「世田谷かくた整形外科 成城学園前院」を開院。医学博士。日本整形外科学会専門医・認定スポーツ医・認定リウマチ医・認定リハビリテーション医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。

編集部

体外衝撃波治療には、どのような効果があるのですか？

角田先生

まず、患部に体外衝撃波を照射すると、痛みの元となる組織に直接作用します。そして、痛みを受け取る受容器である「自由神経終末」を減少させ、痛みを和らげる効果が期待できます。また、痛みの伝達に関与する神経伝達物質を減少させることで、痛みが伝わるのを抑制する効果もあります。

編集部

そのほかには、どのような効果がありますか？

角田先生

血管を新しく作ったり、コラーゲンを産生したりする成長因子を作ることにより、変性した腱組織を再生させる効果が期待できます。そのほか、血流を改善して筋緊張を緩和させたり、リンパ管を新生して石灰沈着の吸収を促進したり、骨形成タンパク質を放出して骨形成を促進したりします。

編集部

具体的には、どのような疾患に対して適応となるのですか？

角田先生

一例として、以下の疾患に対して効果が期待できます。

足底腱膜炎

アキレス腱炎・アキレス腱付着部炎

膝蓋腱炎（ジャンパー膝）

テニス肘（上腕骨外側上顆炎）・ゴルフ肘（上腕骨内側上顆炎）

四十肩・五十肩（肩関節周囲炎）

石灰沈着性腱板炎・腱板炎

偽関節・疲労骨折

早期の離断性骨軟骨炎・早期の骨壊死

編集部

様々な疾患に対して適応になるのですね。

角田先生

そうですね。最近では、メジャーリーガーやトップアスリートなども疼痛の緩和などに用いています。日本ではまだ知名度が高くないかもしれませんが、欧米では広く普及している治療法です。

※この記事はMedical DOCにて＜足の裏に「体外衝撃波治療」ホントに効果ある? 治療回数・費用目安・保険適用のケースも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。