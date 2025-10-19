SixTONES、北村匠海＆矢本悠馬と男子校ノリで大騒ぎ！ジェシーとの衝撃的な出会いも明かす

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむ、超王道スタジオバラエティー『Golden SixTONES』。10月19日の放送には、北村匠海と矢本悠馬が登場する。

■北村匠海、ジェシーは「未知の生物」

オープニングトークでは、SixTONESの中で付き合いのあるメンバーは？ と聞かれた北村と矢本が揃ってジェシーの名前を挙げる。矢本はまだデビュー前だったジェシーとの一風変わった初対面を振り返り、ジェシーも「懐かしいですね」と大笑い。一方、ジェシーを「未知の生物」と呼ぶ北村。思わずゾッとしてしまったジェシーとの衝撃的な出会いを明かすと、メンバーも「怖っ！」と戦慄してしまう…。

ともに朝ドラ俳優でもある北村と矢本の最強タッグが、大好評のダジャレ企画でSixTONESとガチンコ対決。動体視力ゲームでは、追い詰められた北村が大暴走する。

■SixTONESが次々とダジャレを叫ぶ

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ『ダジャレッドカーペット』。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美のイノシシ鍋をゲット。最後まで残ったひとりはご褒美なし。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

「母が作ったおやつを食べる少女」「クリスマスパーティーをさっさと終わらせる人」「常識のない上司を気遣う部下」など、これらの映像の中にどんなダジャレが隠れているのか？ 初挑戦のゲストふたりが「ダジャレで恥をさらす恐怖が…」と失敗を恐れてボタンを押せないでいる間に、SixTONESが次々とダジャレを叫んでポイントを獲得。その度胸に「スゲぇ！」と感化された北村と矢本も徐々にエンジンがかかり出し…。ついに答えがひらめいた矢本は「あぁぁ！」と気持ちが高ぶりすぎてまさかの行動に。SixTONESも「ちょと待って！」と大慌て。

そんななか、このコーナーで苦杯をなめてきたダジャレ王ジェシーがようやく本領発揮。キレキレのダジャレを披露するが…。今度こそ念願の勝ち抜けなるか!?

さらに、森本の答えをみんなで横取り!? 北村も思わず「譲ってよ～」と本音が漏れる!? 早押しに負ける田中は「俺にやらせろ！」と大絶叫。松村は「反省してます」とギャルに謝罪!? 今回も大波乱のダジャレ対決、予測不能な戦いの行方は…!?

問題VTRには、蛙亭、キンタロー。、ジョイマン、ジョニー志村、タイムマシーン3号、長谷川雅紀（錦鯉）、もう中学生が登場する。

■「俺に見えないものはないです」（北村匠海）

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム『動体球児』にみんなで挑戦。問題は全部で2問。何が落ちたか全員揃って正解できたら、ビブグルマン選出の絶品ラーメンをゲット。

元バスケ部の北村が「自信あります。俺に見えないものはないです」と言えば、矢本も「ボクシングをやっているので、止まって見えるんじゃないですか？」とビッグマウス。ダジャレ対決とは打って変わって余裕を見せるふたりだが…。最初の威勢はどこへらや、なかなか答えにたどり着けずに珍解答を連発。

しびれを切らしたMC藤森がヒントを与えるものの、チンプンカンプンの北村たちは「はぁ!?」と逆ギレ。さらに、追い詰められて掟破りの策に出る北村たちに、藤森も「そんなことするならこっちも対策考えますよ！」とブチギレ。大混乱のなか、果たして答えにたどり着けるか!?

北村匠海と矢本悠馬が、SixTONESと男子校のノリで大騒ぎ！『Golden SixTONES』は、10月19日21時放送。

■番組情報

日本テレビ系『Golden SixTONES』

10/19（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾（「高」は、はしごだかが正式表記）、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：北村匠海、矢本悠馬

進行：藤森慎吾（オリエンタルラジオ）

