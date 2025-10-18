Image: DESCENTE

雨が降ったりやんだり、10月なのに蒸し暑かったりと、例年以上に予測不能の不安定さを増した日本の天候。今回は、そんな天候に使えるハードシェルジャケットをピックしました。

寒暖差のムレに対応

Image: DESCENTE

筆者が今回ピックしたのは、DESCENTE ALLTERRAIN 81（デサント オルテライン エイティワン）が、 2023年より展開する全地形対応シェルジャケットの「ZENCHIKEI VZ.（ゼンチケイ ブイゼット）」（税込88,000円）です。

DESCENTE ALLTERRAIN 81は、DESCENTEが⻑年にわたりスキーウェア開発で培ってきた機能、 設計技術を基に構築したラインで、なかでもこのZENCHIKEIシリーズは全地形に対応した新展開となるシェルジャケット。特にこの「ZENCHIKEI VZ.」は、身体の中で汗をかきやすい場所を"スウェットマッピング理論"を元に設計・デザインされているため、積極的に通気性を促し衣服内の蒸れを放出してくれます。

Image: DESCENTE

素材は、防水透湿性、防風性を備えたDermizax®を使用。フロントファスナー部分に採用したデサント独自のデュアルベンチレーションシステムと、2列のジッパーとの間に配置したダブルラッセル生地により、ふんだんに外気を取り込みながら、衣服内にこもりやすい不快な熱や湿気を逃がします。

さらに、適所に配置したベンチレーションやレーザーホール、そして後身頃のフラシ部分にもメッシュパーツとレーザーホールを配備し、背中側にも換気口を配置。

Image: DESCENTE

というように、とにかくジャケット内を常に快適な環境にキープしてくれる工夫が詰まっています。コレなら室内外の移動における寒暖差にも対応してくれますね。

動きやすく快適な着心地

Image: DESCENTE

脇下から腕にかけてマチや当て布を設計するガゼットパターン設計が、腕をあげても裾が持ち上がりにくく、どんなアクティビティ時においても動きやすい。

Image: DESCENTE

袖口はワンハンドアジャスト仕様で、グローブ等を付けている状態でも片手で容易に調整が可能。

Image: DESCENTE

裾部にはCohaesive(TM)コードロックシステムを備え、フードには調節用のゴムスピンドル+ストッパーを配置しているから、ちょうどいいフィット感を保てます。また首周りには、起毛トリコットを配置した肌当たりの良さ確保するなど、細かいところのこだわりも見逃せませんね。

Source: DESCENTE ALLTERRAIN