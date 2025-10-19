愛知大学野球リーグ2冠＆日米野球首位打者

参考にしているのは「福岡ソフトバンクホークスの近藤健介」。今春の愛知大学野球リーグで、本塁打王と打点王の2冠を獲得した中京大学の秋山俊選手(22)。

【写真を見る】【2025年ドラフト注目選手】中京大学 秋山俊(22) 指名漏れから4年 走攻守3拍子揃った左のスラッガーが2度目のドラフトへ

大学日本代表に選出されると、日米大学野球では首位打者に輝いた。走攻守3拍子揃う外野手だが「バッティングが自分の売り」だと自負する。

高校では“指名漏れ”も経験

仙台育英高校時代は甲子園に出場、高いレベルでプレーをするなかでプロという夢が現実味を帯びてきた。



プロ志望届を提出したが、指名されることはなかった。

「高校の時にプロに行きたいですと言ったので、指名漏れのあと、お声がけいただく学校は多くなかった。その中で中京大学が一番初めに声をかけてくださった」

最初にオファーがあった中京大学に進学することを決意。指名漏れの悔しさをバネに努力を続け、4年生の夏には大学日本代表に選ばれるまでに成長を遂げた。

ドラゴンズも熱視線

ドラフトが近づいてきたことし9月。地元紙・中日スポーツの１面に注目選手として秋山選手の記事が掲載された。

本人は「今まで大々的に注目してもらう事もなかったので、評価して頂けている部分に関しては嬉しい」と率直に喜んだ。

「4年間過ごしてきた事に自信を持っているので、不安は全くもってない」



無念のドラフト会議から4年。ことしのドラフトは、自信をもって迎えられそうだ。

【秋山俊（あきやま・しゅん）】

2003年4月20日生まれ 北海道登別市出身 仙台育英高校卒業

180センチ 88キロ 右投げ左打ち／外野手

・甘党、試合終わりにコンビニでスイーツを買う

・目標とする選手は福岡ソフトバンクホークス・近藤健介選手