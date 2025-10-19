西武移籍1年目の1988年（昭63）10月19日、運命の一日がやってきた。近鉄がロッテとのダブルヘッダー（川崎）に連勝すれば、優勝をさらわれる。近鉄が1つ負けるか引き分けたら西武の優勝になる。

球史に残る「10・19」。西武ナインは日本シリーズに向けた練習をした後、そのまま西武球場に残ってセンターの大型ビジョンに映し出される第1試合の実況映像を見つめた。

近鉄が負ければ、その場で森祇晶監督の胴上げになる。その瞬間を待ったが、近鉄は1―3で迎えた8回に追いつき、9回に勝ち越した。4―3の逆転勝ちで、優勝の行方は第2試合に持ち越された。

こちらは待つ身。何もできない。いったん解散となって、球場近くの下山口にあるマンションへ帰った。笘篠誠治も一緒だったかな。

再び球場へ戻ったのは第2試合の7回あたりだった。この試合も接戦。3―3の同点から8回に1点ずつ取り合い、4―4で延長戦に突入した。

当時は延長に入って試合時間が4時間を過ぎたら新しいイニングに入らないというルール。4時間を過ぎた10回表、近鉄が1死一塁から併殺で0点に終わり、勝ちがなくなった時点で西武の優勝が決まった。

その瞬間はホッとした。セ・リーグでは古巣の中日が優勝。トレードの交換相手、小野和幸が最多勝となる18勝を挙げて貢献している。僕だって41犠打、キャリアハイの打率・303をマークしているが、「優勝できなかったら、お前のせいだぞ」とうるさく言ってくるコーチがいた。

ナゴヤ球場で開幕した日本シリーズ。さすがに緊張して余計な力が入った。全試合、シーズン終盤から入っていた1番を任されながら19打数3安打、打率・158。第2戦で小松辰雄から左前タイムリーを打ったのしか覚えていない。

1番打者がダメでも、チームは4勝1敗で中日を一蹴。絶対打たれないと思っていた郭泰源が第2戦で7点も取られて負けたのは意外だったが、あとは危なげなく勝った印象が残っている。MVPに輝いたのは18打数7安打6打点、打率・389、3本塁打とよく打った石毛宏典だった。

中日の一員として西武と戦った82年の日本シリーズ。2勝2敗で迎えた第5戦に僕の打球が審判に当たって入るはずの得点が入らなかったという不運もあって、2勝4敗で敗れた。西武が強いというより、優勝決定からシリーズまでの時間が短くて中日が研究不足だったなという思いが強かった。

6年後、西武に来て長いペナントレースを戦い、日本シリーズを制して思った。やっぱりこのチームは強い。強いチームに来たんだな。率直な気持ちだった。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。