授業が終わり、カフェテリアで友人と談笑する松江奏弥さん（左）＝2025年8月、フィリピン中部セブ州（共同）

フィリピンの人気リゾート地、中部セブ州のマクタン島に14階建てのオフィスビルを丸ごと使った語学留学用の英会話学校がある。「QQイングリッシュ」（東京）が運営する同校は“スパルタ”とすら言える濃密なスケジュールの授業を提供。円安で欧米留学のハードルが高くなったのと相まって、英語力向上に意欲を燃やす大学生らの熱い視線を集めている。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）

「英語を話して世界で活躍しよう」。2025年8月下旬、校舎1階のカフェテリアで午前8時過ぎ、QQイングリッシュの藤岡頼光代表が訴えた。聞いているのは、夏の語学研修初日を迎えた山口大国際総合科学部の1年生100人弱。入校式が終わると次々に上階の受講フロアへ向かった。

フロアにびっしり並んだ個別のブース。その中でフィリピン人の英語講師が待っている。ここで1コマ50分、1対1で授業を受ける。「逃げ場がないから頑張ってしゃべるしかない」。松江奏弥さん（19）は苦笑いした。月曜から金曜まで毎日対面で6コマ、集団2コマの1カ月間の修練が始まった。

通信制高校の「N高」（沖縄県うるま市）2年、古谷采音さん（16）は1日6コマ、2週間（10日間レッスン）のプログラムを選択した。1週目の終わりに差しかかり「英語が口から自然に出てくる感覚になりつつある」と自信をのぞかせた。

QQイングリッシュはオンライン英会話で成長した企業だ。セブ州で2500人超の講師が所属し、ネットで授業を提供する。オンラインが閑散とする平日の昼間も働きたいという講師は多く「講師とブースを語学留学生用に転用することで、手頃な価格で質の高いマンツーマン授業を大量に提供できる仕組みを実現させた」（同社の留学事業担当者）。

藤岡代表は「新型コロナウイルス禍の収束後は特に、大学生ら若い世代のセブ留学が急増した」と明かす。円安の影響は大きいとしつつも、英語は世界のどこでも話されている言葉との考えに幼少期からなじんだ世代が留学適齢期となった。「必ずしも米国や英国で学ぶ必要はないとする若者が増えつつあるのだろう」と推測した。

個別ブースで授業を受ける古谷采音さん（右）＝2025年8月、フィリピン中部セブ州（共同）

フィリピン中部セブ州にある、QQイングリッシュが運営する英会話学校の校舎＝2025年8月（共同）

個別ブースが並ぶ、QQイングリッシュが運営する英会話学校の校舎内＝2025年8月、フィリピン中部セブ州（共同）

フィリピン中部セブ州にあるQQイングリッシュが運営する英会話学校で取材に応じる同社の藤岡頼光代表＝2025年8月（共同）