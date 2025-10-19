◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)

第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、法政大学は11位で出場権まで17秒差と次点に泣きました。

4年ぶりの箱根駅伝予選会となった法政大学。走る選手が全員初の予選会となりますが、野田晶斗選手(3年)が全体29位の1時間02分36秒、大島史也選手(4年)が全体32位の1時間02分49秒に入るなど、上位10人が5番目に走り終えます。

レース後は選手たちも笑顔。しかし、結果発表ではなかなか名前が呼ばれず、表情が曇ります。10位で立教大学が呼ばれ、17秒差の次点で涙をのみました。

発表後はぼう然とする選手たち。坪田智夫駅伝監督は「予定通り走っていた。ゴールした段階で通ったと思った。全く整理がついていない」と下を向きます。

また、「やっぱり予選会の怖さじゃないですかね。最後出し切ることだったり、プラン自体は間違っていないはずなので、周りの箱根への思いの差が出たのかな」と話し、「すみません。整理がついていないです」と話しました。

チームで4位の走りだった駅伝主将の花岡慶次選手(4年)は、レースの2週間前、走ったメンバーから3人のインフルエンザ感染があったことを明かし、「チーム全体も直前に体調崩した選手もいて、万全な状態でのぞめなかったとは思うんですけれど、走ったメンバーはしっかり準備してくれた。自分たちはしっかり準備してきたつもりだったんですけれど、力負けしたのかなと思います」と涙を拭います。「合計タイムでいうと通る想定のタイムで通れた。他大学の皆さんがそれ以上の力をつけて、自分たちはそれに勝てなかったというのが素直なところです」と唇をかみました。

法政大学5000mの記録を持つ大島選手は、1月の箱根駅伝ではエースとして期待されるも体調不良で出走が叶わず。言葉をつまらせつつ、「箱根駅伝は自分が体調不良で走れなくて、シードを落としてしまって、自分が絶対にチームを箱根に導けるようにとやってきた」と話し、「結果として力及ばずというところで、もっと自分が稼がないといけなかったと思っているし、後輩たちに申し訳ない。まだ整理がついていない」と無念の思いを語りました。