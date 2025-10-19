¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×Í½Áª²ñ10°ÌÄÌ²á¤âÎ©¶µÂçÁª¼ê¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÈ¿¾Ê¡¡·ç¾ì¤Î¥¨¡¼¥¹¤â¡ÖÁö¤ì¤º¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡Û
¡þÂè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥ÁöÍ½Áª²ñ(18Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâÎ©ÀîÃóÆÖÃÏ¡ÁÎ©Àî»Ô³¹ÃÏ¡Á¹ñ±Ä¾¼ÏÂµÇ°¸ø±à)
È¢º¬±ØÅÁÍ½Áª²ñ¤Ç¡¢Î©¶µÂç³Ø¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¤Î10°Ì¤ÇÍ½ÁªÄÌ²á¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÁª¼ê¤é¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¹»¾å°Ì10Ì¾¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤Ë¤è¤ê¶¥¤ï¤ì¤¿º£¥ì¡¼¥¹¡£¥¨¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¸¿ÍÁª¼ê(4Ç¯)¤¬·ç¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºÇ½ªÁí¹ç¥¿¥¤¥à10»þ´Ö36Ê¬56ÉÃ¤Ç10°Ì¤Ë¡£11°Ì¤ÎË¡À¯Âç³Ø¤È¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«17ÉÃº¹¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÀï¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÈ¢º¬¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÏ¾ìÁª¼ê¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤ê¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤³¤Î½ç°Ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬Áö¤ì¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤ÆÁ´°÷¤Ç¤â¤¦1²ó°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢±ØÅÁ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¡¼¥¹¸å¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁªÄÌ²áºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤Î10°Ì¤ÇÎ©¶µÂç³Ø¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤Ê¤ÉÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¸Ä¿Í10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜµÜ·Ä¾°Áª¼ê(2Ç¯)¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤òµã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö(Í½ÁªÄÌ²á¤Î)10ÈÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¥¿¥¤¥à¤Ê¤ÉÌÜÉ¸¤ËµÚ¤Ö¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¹¤´¤¯¾ð¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿È¢º¬¤äÁ´ÆüËÜ(Âç³Ø±ØÅÁ)¤ÇÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁ´Éô¸«Ä¾¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¸þ¤±¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ð¤±¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¨¡¼¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿ËÜµÜÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î²ù¤·¤µ¤¬À®Ä¹¤Ø¤ÎÎÈ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£