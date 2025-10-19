大相撲ロンドン公演

大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで始まった。3日目を終え、連日の満員御礼。イベント前には思わぬ大物との出会いと温かい交流があった。

英国で音楽の殿堂とも呼ばれる劇場ロイヤル・アルバート・ホールを歩くのは霧島（音羽山）。関係者に連れられ、対面した相手に手を振った。サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」だった。

さらに英国の子どもたちとも交流。力士、キティちゃんとハイタッチを交わし、一緒に記念撮影。キティちゃんの人形を持ち、笑顔で手を振るなど、賑やかな雰囲気となった。

日本相撲協会公式Xは、交流の様子を収めた動画を公開。英国の子どもたちの粋な計らいにファンから「霧島関、可愛い」「子ども達がみんな嬉しそう。ほっこりする」「人形はサンリオさんが用意したんだろうか」「わわ キティちゃん」など感激の声が寄せられた。

サンリオ公式サイトによると、ハローキティの本名は「キティ・ホワイト」。英国ロンドン郊外の出身となっている。大相撲のロンドン公演は1991年以来34年ぶりで、19日まで行われる。



（THE ANSWER編集部）