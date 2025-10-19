【べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜 第40話】蔦重、春朗と喧嘩になる
【モデルプレス＝2025/10/19】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第40話「尽きせぬは欲の泉」が、19日に放送される。
【写真】大河「べらぼう」“のちの葛飾北斎”演じる人気芸人
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
身上半減の刑を受けた蔦重（横浜）は、営業を再開し、執筆依頼のため京伝（政演）（古川雄大）を訪ねる。妻の菊（望海風斗）から、滝沢瑣吉（さきち）（津田健次郎）の面倒をみて欲しいと託される。
蔦重は手代扱いで店に置くが、瑣吉は勝川春章（前野朋哉）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！）と喧嘩になる。
蔦重は歌麿（染谷将太）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かう。
