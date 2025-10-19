「本当はバリバリ仕事したいなって」嫁の“本音”に驚愕──私の『ありがた迷惑』が判明した瞬間

『幼い子どもと四六時中一緒にいたいはず』と思い込んでいた嫁から飛び出した、まさかの“本音”。

その瞬間、自分の善意が思わぬ重荷になっていたことに気づかされることに──。

今回は筆者の知人から聞いた、家族関係を見つめ直すエピソードをご紹介します。

嫁のカミングアウト

嫁が二人目を妊娠してしばらく経った頃、神妙な面持ちでカミングアウトしてきたことに驚きました。

「本当は出産したらバリバリ働きたくて」



「お義母さん、働いてもいいですか？」

実は、一人目の妊娠が発覚後、出産前に嫁は退職していました。

以来ずっと専業主婦だったこともあり、私はてっきり『子どもと一緒にいたいのね』と思っていたのです。

押しつけ

でも同時に、一人目の妊娠時に私が嫁に対して“無意識の押しつけ”をしていたことにも気づき、深く反省しました。

『子どもが小さいうちは母親が一緒にいたほうがいい』



『赤ちゃんの頃から常に一緒にいて愛情を注いで育てればいい子になる』

そう考えていた私は、息子には



「育休を取ったら？」



とは一言も言わず、嫁ばかりにその思想を押しつけていたのです……。

反省

「子どもは母親と一緒にいたいものよ」



「その時期はあっという間に過ぎちゃうから」

そうあくまで善意のつもりでアドバイスしていました。

でも、その言葉の数々が実は嫁を追い込んでいたのだと気づき、胸が締めつけられた私。

すぐに謝罪すると、ほっと安心した表情を見せてくれた嫁。

「あの頃は激務だったのでいいタイミングでした」



「あまり気になさらないでください」



と、優しく返してくれました。

とはいえ、きっとずっと我慢していた嫁の寛大な心にこれ以上甘えないように、嫁の意思を大切にしようと心から反省しました。

家族

それからは、事前に嫁の了承を得たうえで孫の送り迎えを引き受けたり、休日に預かったりとサポートに回るように。

今、嫁は新たに就職した会社で、生き生きと働いています。

そんな嫁と、ますます私に懐くようになった孫の姿を見るたび、やっと本当の家族になれたような気がしています。

【体験者：60代・女性主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にFTNでヒアリングと執筆を行う。