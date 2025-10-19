ラス1でGET！【ダイソー】おうちでパーティしたくなる♡「ミッフィーグッズ」がかんわいいっっ！

おうちパーティーを手軽に可愛く仕上げるなら【ダイソー】のアイテムを活用してみて。さまざまなパーティーグッズが揃うダイソーに新しく入荷したのは、ミッフィーの可愛いイラストが描かれたパーティーセット。おうちパーティーで活躍すること間違いなさそうだから、ぜひチェックしてみて。

これさえあればおうちパーティーはバッチリ！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ラス1でなんとかGET」したのは「おうちでパーティセット シンプル ミッフィー」。おうちパーティーで使えるアイテムが5点セットになっており、お子さんの誕生日パーティーやお友だちとのパーティーで役立ちそうです。

高コスパなところも◎

セットの内容は、ペーパープレート・ペーパーカップ・テーブルペーパー・わりばし・ペーパーボックス。王冠をかぶったミッフィーと、ゴールドの色合いが華やかさを演出。季節に左右されないデザインも使いやすいポイントです。

パーティーセットと一緒に使ってみて

ダイソーで手に入るミッフィーのパーティーグッズはほかにも。サーモンピンクのストローにちょこんと飾られたミッフィーが可愛い「パーティストロー ミッフィー」。5本入りで\110（税込）と、一見割高な印象ですが、次に紹介する華やかさがアップするポイントがあり、パーティーをより楽しく演出してくれそうです。

ハニカムボールで華やかさアップ

こちらのストロー、実はミッフィーに加えてハニカムボールの飾りまでセットになっているんです。ハニカムボールをふわっと広げれば、一気に華やかな印象に。子どもに喜ばれる飾りになっているので、お子さんの誕生日パーティーやクリスマスパーティーにおすすめです。

【ダイソー】の「ミッフィーグッズ」を使えば、おうちパーティーも手軽に可愛く華やかな雰囲気に。どちらも人気となりそうなので、見かけたら迷わずゲットするのがおすすめです！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる