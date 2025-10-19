やせた子猫が保護され、見違えるほど幸せそうな家猫に。子猫のビフォーアフターは5000回以上表示され、X民の心を強く打ちました。

【写真：ずぶ濡れで骨格が浮き出るほどやせ細っていた『ボロボロの子猫』が保護された結果…】

ガリガリだった子猫のビフォーアフター

Xアカウント「おしけん」に投稿されたのは、保護猫のビフォーアフター。猫のナツちゃんは飼い主さんに保護されたとき、ガリガリにやせていました。体が濡れたことで、骨格が浮き出るほどやせ細っている様子がより一層痛ましく伝わってきます。

飼い主さんとの出会いは、飼い主さんが釣りをしていたときだそうです。過酷な状況でがんばってきたナツちゃんは、まるで助けを求めるかのように釣りをしていた飼い主さんの頭に乗ってきたのだとか。何度降ろしても、懸命に頭に乗ってくるナツちゃんの必死な姿に、飼い主さんも根負け。ついに保護を決意したそうです。

過酷だった外での生活を終え、家猫として温かい愛情に包まれたナツちゃんは、今や見違えるほど立派な姿になりました。ふっくらと健康的になり、しま模様がはっきりとした美しいシャムトラ柄になったそうです。きらきらとした青い目もとてもきれい！自ら「この人だ」と運命の人を選んで幸せを手に入れたナツちゃんでした。

Xアカウント「おしけん」では、ナツちゃんの日常などが投稿されています。

