バッグの中に入った猫の様子が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で3000回以上再生され、「可愛すぎる」「連れて行ってあげたくなるね」といった温かいコメントが寄せられました。

【動画：お姉ちゃんが学校に行こうとすると、バッグの中に…】

一緒に学校に連れてって！

TikTokアカウント『ちゃちゅちぇちょ4姉妹♡』では、バッグに入る猫の愛らしい姿が紹介されています。

お姉ちゃんが学校に行こうとしたある日、ちぇるちゃんはそっとバッグの中へ。まんまるな瞳を輝かせ、「あたちも行きたい」と言わんばかりの様子です。

お姉ちゃんが「行くなら隠れなきゃね」と優しく頭を撫でると、ちぇるちゃんは素直に頭をバッグの中へ。どうやら大好きなお姉ちゃんと離れたくなかったようです。

私、猫草大好き！

ほかの投稿では、ちぇるちゃんがリラックスする微笑ましい姿も紹介されています。

猫草が大好きなちぇるちゃん。ある日、猫草にぴったり体を寄せてまったりとくつろぎ、「私、猫草大好き！」と全身でアピールしていました。

ちぇるちゃんの猫草愛が伝わる、ほっこり癒される投稿です。

初めての氷

さらに別の投稿では、ちぇるちゃんが初めて氷と出会ったときの様子も紹介されています。

餌皿のお水に浮かぶ氷を、不思議そうにじーっと見つめるちぇるちゃん。首をかしげながらいろんな角度から観察したあと、ついに可愛いおててで「ちょんっ」とタッチ！

ひんやり冷たい感触が気に入ったのか、その後もちぇるちゃんは夢中で氷をつつき続けていたそうです。

TikTokアカウント『ちゃちゅちぇちょ4姉妹♡』では、ちぇるちゃんをはじめ、4匹の猫たちの賑やかな日常を見ることができます。

ちぇるちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

