ビー・エム・ダブリュー株式会社は、同社の正規ディーラーである株式会社モトーレン埼玉が、埼玉県蕨市に「浦和BMW/MINI浦和」を2025年10月18日（土）にリニューアルオープンすると発表した。

今回の改装では、BMWグループの最新ショールーム・コンセプト「リテール・ネクスト」を導入し、顧客中心の体験型空間や持続可能性に配慮した設計が特徴のショールームとなっている。また今後は、デジタルツールの導入も予定しているうえ、急速充電器も設置し、電動化ニーズにも対応する店舗となる。お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川 正敏）のBMW正規ディーラーである株式会社モトーレン埼玉（代表取締役：片岡 伊佐夫）は、「浦和BMW/MINI浦和」をリニューアル・オープンし、本年10月18日（土）より営業を開始する。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトであり、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。（デジタルツールは、今後順次導入予定）

浦和BMW/MINI浦和は、主要国道である国道17号沿い、また電車においては最寄駅であるJR蕨駅（京浜東北線）から約1.3km、JR戸田駅（埼京線）から1.2kmとアクセスも良好な位置にある。また電気自動車の充電にも対応しPowerX社のHypercharger急速充電器も設置している。旧店舗を竣工して約10年余りが経過し、今回が初めての改装になる。

株式会社モトーレン埼玉「浦和BMW/MINI浦和」の概要

所在地 埼玉県蕨市錦町2-1-37 代表取締役 片岡 伊佐夫 営業責任者 BMW: 高橋 郁夫 / MINI: 伊藤 剛 拠点責任者 BMW: 網代 健三 / MINI: 筧田 雄一 ショールーム面積 BMW: 426.56㎡ / MINI: 206.79㎡ ショールーム展示台数 BMW: 5台 / MINI: 3台 営業時間 10:00-18:30 ショールーム電話 BMW: 048-443-8861 / MINI: 048-442-2532 定休日 火曜日、第2・3水曜日 オープン予定日 2025年10月 18日（土）

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社