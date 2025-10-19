『べらぼう』第40回 “蔦重”横浜流星、のちに曲亭馬琴となる“瑣吉”津田健次郎と出会う
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）第40回「尽きせぬは欲の泉」が19日の今夜放送される。
【写真】勝川春朗（くっきー！）と喧嘩になる瑣吉（津田健次郎）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
【第40回「尽きせぬは欲の泉」あらすじ】
身上半減の刑を受けた蔦重は営業を再開。その後、執筆依頼のため京伝こと政演（古川雄大）のもとを訪ねる。そこで妻の菊（望海風斗）から、滝沢瑣吉（津田健次郎）の面倒をみてほしいと託された蔦重は、彼を手代扱いで店に置くことに。
しかし瑣吉は勝川春章（前野朋哉）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！）と喧嘩してしまう…。
そんな中、蔦重は歌麿（染谷将太）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かう。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。
【写真】勝川春朗（くっきー！）と喧嘩になる瑣吉（津田健次郎）
本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児（ちょうじ）になった蔦屋重三郎の生涯を、笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。江戸郊外の吉原の貧しい庶民の子に生まれた主人公・蔦重こと重三郎を横浜が演じる。脚本を務めるのは『JIN-仁-』（TBS系）や大河ドラマ『おんな城主 直虎』、よしながふみ原作のドラマ『大奥』を手がけた森下佳子。
身上半減の刑を受けた蔦重は営業を再開。その後、執筆依頼のため京伝こと政演（古川雄大）のもとを訪ねる。そこで妻の菊（望海風斗）から、滝沢瑣吉（津田健次郎）の面倒をみてほしいと託された蔦重は、彼を手代扱いで店に置くことに。
しかし瑣吉は勝川春章（前野朋哉）が連れてきた弟子・勝川春朗（くっきー！）と喧嘩してしまう…。
そんな中、蔦重は歌麿（染谷将太）の描いたきよの絵から女性の大首絵の案を思いつき、歌麿に会いに栃木へ向かう。
大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSにて18時、BSプレミアム4Kにて12時15分放送。