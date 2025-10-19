『ザ・ロイヤルファミリー』第2話 “栗須”妻夫木聡、優秀な調教師“広中”安藤政信と対面
妻夫木聡が主演する日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の第2話が19日の今夜放送される。
【写真】安藤政信が調教師の広中を演じる
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
■第2話あらすじ
耕造（佐藤）に誘われてロイヤルヒューマンに入社した栗須は、早速、競馬事業部の専任秘書の命を受けるが、競馬を嫌う耕造の妻・京子（黒木）の対応も仕事の一つだった。
ある日、優太郎（小泉孝太郎）は若手社員からの不満を理由に、今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を撤廃するよう父である耕造に迫る。それを受け入れてしまった耕造は、最も戦力になりそうなロイヤルファイトを勝たせるため、栗須を連れて美浦トレーニングセンターへ。
しかし、耕造の強引さが調教師の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走するはめになってしまった。
そんな折、生産馬のレースで東京に来ていた加奈子（松本）と会った栗須は、広中（安藤政信）という優秀な調教師がいると聞き、彼の厩舎を訪ねる…。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】安藤政信が調教師の広中を演じる
本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真の同名小説を実写化したヒューマンドラマ。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を活写。大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を妻夫木聡が演じるほか、佐藤浩市やSnow Manの目黒蓮、黒木瞳、松本若菜らが出演する。
耕造（佐藤）に誘われてロイヤルヒューマンに入社した栗須は、早速、競馬事業部の専任秘書の命を受けるが、競馬を嫌う耕造の妻・京子（黒木）の対応も仕事の一つだった。
ある日、優太郎（小泉孝太郎）は若手社員からの不満を理由に、今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を撤廃するよう父である耕造に迫る。それを受け入れてしまった耕造は、最も戦力になりそうなロイヤルファイトを勝たせるため、栗須を連れて美浦トレーニングセンターへ。
しかし、耕造の強引さが調教師の反発を買い決別。栗須は耕造に指示され、すぐに新たな調教師探しに奔走するはめになってしまった。
そんな折、生産馬のレースで東京に来ていた加奈子（松本）と会った栗須は、広中（安藤政信）という優秀な調教師がいると聞き、彼の厩舎を訪ねる…。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』はTBS系にて毎週日曜21時放送。