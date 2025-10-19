『ぼくたちん家』第2話 “玄一”及川光博に思いも寄らない新生活が待ち受ける
及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第2話が今夜放送。玄一（及川）に、思いも寄らない新生活が待ち受ける。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第2話 場面カット
本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。
■第2話あらすじ
「家を買うってどうですか?」――。心優しきゲイのおじさん波多野玄一（及川）は、ひょんなことから知り合った、人生も恋も冷めきったクールなゲイの中学教師・作田索（手越祐也）に、家を買おうと提案。「家を買って『かすがい』にして、俺たちの恋愛にだって意味があることを証明しましょう」。索に幸せになってほしくて言ったものの、ドン引きされてしまう。
落ち込む玄一に、アパートの隣人・楠ほたる（白鳥玉季）が、「家、欲しいんですよね？ 私、あなたを買
います」と、いきなり 3000 万円が入ったスーツケースを持って来た。索の生徒で中学3年生のほたるは、アパートに1人で住んでいて、まともに学校に行かずトーヨコ通い。ロクデナシな父・仁（光石研）は離婚して新しい家族を持ち、母・ともえ（麻生久美子）も家を出て行ったまま戻ってこない。
なぜか 3000 万円という大金を持っていたほたるは「このお金あげるんで。あなたはこれで家を買って、その代わりに私の親のフリしてください」。学校との面倒くさいやりとりがある時だけ、親のフリをしてくれればいいと言うほたる。面食らう玄一が事情を聞いても、ほたるは何も答えてくれない。
一方、恋人・吉田（井之脇海）との同棲を解消したばかりで家がない索。差し当たって、玄一が勤める動植物園の駐車場に勝手に車を止めて車中泊。朝起きると腰が痛いし、着替えの靴下は片方だけ見つからないし、おまけに玄一がおせっかいを焼きに来て、もうウンザリ。早くちゃんとした部屋を探さなきゃ、と思っていた矢先、園の警備員に注意され、駐車場を追い出されてしまう。
玄一のスマホに、索から電話が来る。駐車場を追い出されたことを心配する玄一に、「それよりも、ほたるさんの件ですけど」。玄一とほたるを親子だと信じて疑わない索は、ほたるの進路も含め、警察を交えて面談がしたいと言う。「事件のこと、今のお父様の状況など、お話しいただくことになると思います」。
何が何だかサッパリ分からない玄一。アパートの大家・井の頭（坂井真紀）も、ほたるの秘密を知っているようで…。事件って何？ 3000 万円は一体何のお金？ 進路に悩むほたるの秘密って？ 戸惑うばかりの玄一
に、思いも寄らない新生活が待ち受ける。
日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
