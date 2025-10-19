（左から）山崎天、遠藤さくら　※「山崎天」インスタグラム

　櫻坂46の山崎天が18日、自身のインスタグラムを更新。乃木坂46の遠藤さくらとの2ショットを公開し、グループを超えた共演に「尊すぎる」「めちゃくちゃ可愛い」と反響が寄せられている。

　2人は同日、千葉県・幕張メッセで開催された「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」にモデルとして出演。イベント後に撮影されたと思われる写真では、山崎がピースサインを見せ、遠藤が寄り添うように微笑む姿が収められている。

　この投稿にファンからは「久しぶりのてんさく！！嬉しい」「さくてん尊すぎる」「2人ともめちゃくちゃ可愛い〜！！」などのコメントが相次いだ。

　また、山崎は同投稿で、櫻坂46メンバーの藤吉夏鈴との2ショットも掲載。「てんかりんかっこよすぎて惚れる」といった声も寄せられている。

※山崎天の崎は正式には「たつさき」

