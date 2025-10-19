◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

東農大が１０時間３４分５９秒の６位で通過し、２年ぶり７１回目の出場を決めた。昨年、１０位通過の順大と、０６年予選会の国士舘大と拓大に並ぶ歴代最小の１秒差で落選した。その悔しさをバネにチームは意識改革し結束。昨年欠場したエース・前田和摩（３年）もチームトップ個人１４位の快走でけん引し、雪辱した。前回１４位敗退の東海大は５位通過。昨年は熱中症のため、ゴール手前１０メートルで途中棄権したロホマン・シュモン（４年）は個人８７位、チーム６番手と好走し、２年ぶり５２回目の出場に貢献してリベンジを果たした。

今年はスタート時間を昨年より１時間５分繰り上げた８時３０分に変更して実施した。昨年は季節外れの暑さに見舞われ、レース中に気温は２５度を超えて「夏日」に。ゴール直前１０メートルで途中棄権した東海大のロホマン・シュモン（当時３年、現４年）ら１０人がゴールできなかった。今年は開始時間の気温は１７・１度。レース中に気温は上がったが、開始時間を早めた結果、途中棄権した選手が４人にとどまるなど効果は出た。

今年１月の第１０１回箱根駅伝で２年連続８度目の優勝を果たした青学大の原晋監督（５８）は、箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟の箱根駅伝対策委員長として来場し、レースを視察。「昨年の予選会では救護テントは大変なことになっていましたが、今年は現時点で大きなトラブルはなかったと聞いています。スタート時間を早めたことはとても良かったと思います。最近は酷暑が続いていますので、来年以降も８時３０分スタートとなるでしょう」と話した。