◆報知新聞社後援 第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）

今年の第１０１回箱根駅伝で連覇した青学大で主将を務めた田中悠登さん（２３）が箱根予選会の会場に現れた。

福井県出身の田中さんは今春、日本テレビ系とテレビ朝日系のクロスネット局の福井放送にアナウンサーとして入社。卒業時に「将来、箱根駅伝の実況をしたい。今、箱根駅伝を実況できるのは日本テレビのアナウンサーだけですが、努力を続けて頑張ります」と大きな夢を語っていた。その夢の第一歩として休暇を利用し、立川まで駆けつけた。

田中さんの在学中、青学大は箱根で優勝、３位、優勝、優勝。予選会とは無縁だった。同じ緊張感でも新春の箱根路は高揚感があるが、秋の立川は悲壮感だけが漂う。その空気に触れた田中アナは「予選会の戦いを初めて現場で見ました。『これが予選会か…』と感じました」と静かに話した。

田中さんはアナウンサー目線で予選会の戦いを見届ける一方で、郷里の武生二中、敦賀気比高を通じて１学年後輩の麗沢大・水上流輝亜（るきあ、４年）に声援を送った。初出場を目指した麗沢大は２１位で敗退。水上は箱根出場がかなわずに卒業することになった。悔し涙を流す後輩に田中さんは「自分の力を出し切ることはできた？」と優しく問いかけ、寄り添っていた。いつの日か、田中アナは箱根駅伝で誠実な実況をするだろう。（竹内 達朗）