²Î¼ê¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê70¡Ë¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢70ºÐµÇ°¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È2Æü´Ö¸ø±é¤Î½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸Åµ©¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£70ºÐ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢2Æü´Ö¤Ç70¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò²Î¤¦¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖALL MY LOVE¡×¤â½éÈäÏª¤·¤¿¡£
Ä¶¿ÍÅª¤ÊÄ©Àï¤Ï¼«¿È¤Î¡È¾éÃÌ¡É¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤Ë¡Ö2Æü³«ºÅ¤Ê¤Î¤Ç35¶Ê¤Å¤Ä¤Ç70¶Ê¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÖËÜµ¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
½éÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤ª²Ç¥µ¥ó¥Ð¡×¡£¸Åµ©¤ò°Õ¼±¤·¤¿»ç¿§¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿¶¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤»¤ê½Ð¤·¤ÎÀèÃ¼¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¹ç¾§¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ï¶¿¤Î¼ª¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶Ê¤¬¼¡¡¹¤Ë¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡£Ã»¤¤MC¤Î¸å¤Ï¡¢¥á¥É¥ì¡¼·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£70ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤À¼±ç¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¡£
¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£²ñ¾ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÊóÆ»¿Ø¤«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹ç¾§Äº¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£70Âå¤ÎÄ©Àï¤ò¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ°¤±¤ë¸Â¤ê¡¢À¼¤¬½Ð¤ë¸Â¤ê¤Ï¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤ÎÄ©Àï¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÍÑ¤ËÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÉáÃÊÄÌ¤ê¡£¤³¤Î30Ç¯´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿½µ3Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¼«ÂÎ¤¬¤¹¤Ç¤ËÄ¶¿ÍÅª¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡È·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡É¤À¤¬¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Á°¤Ï¡¢¿çÌ²¤ò½½Ê¬¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢30Ê¬¤ÎµÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤ÀÌó3»þ´Ö¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖÃË¤Î»Ò½÷¤Î»Ò¡×¤äÂåÉ½¶Ê¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤ÉÁ´35¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡É¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£ÌÀÆü¤Î35¶Ê¤È¹ç¤ï¤»¡¢70¶Ê²Î¾§¤òÃ£À®¤µ¤»¤ë¡£
¡ÚÀîÅÄÏÂÇî¡Û
¡û¡Ä¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ÎÂç¹ç¾§¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖËÍ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ê¤Ë¥Ð¥º¡¼¥«±é½Ð¤Ç¡ÖÃÂÀ¸Æü¡¢°ì½ï¤Ë¤¹¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¶â¥Æ¡¼¥×¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£
¡û¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¿·¶Ê¤ò¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈºÇ¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¡¢¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤Ò¤í¤ß¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Âç¤¤¯Â©¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£²Î¤¤½ª¤ï¤ë¤È±¦¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌÜ¤«¤é¤ÏÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£