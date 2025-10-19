ËÌÂ¼¾¢³¤¡õÌðËÜÍªÇÏ¡¢¡È¥À¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡É¤ËÌåÀä¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¤ÇÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¶²ÉÝ¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤ÈÌðËÜÍªÇÏ¤¬¡¢19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëSixTONES¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡ÖSixTONES¤ÎÃæ¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ËÌÂ¼¤ÈÌðËÜ¤¬¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ¥¸¥§¥·¡¼¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£ÌðËÜ¤Ï¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤À¤Ã¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤È¤Î°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½éÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤â¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£°ìÊý¡¢ËÌÂ¼¤Ï¥¸¥§¥·¡¼¤ò¡ÈÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¡É¤È¸Æ¤Ö¡£»×¤ï¤º¥¾¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¸¥§¥·¡¼¤È¤Î¾×·âÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¤ÈÀïØË¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢VTR¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¸«È´¤¯Áá²¡¤·¥¯¥¤¥º¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¡£2ÌäÀµ²ò¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤´Ë«Èþ¤Î¥¤¥Î¥·¥·Æé¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿1¿Í¤Ï¤´Ë«Èþ¤¬¤Ê¤¤¡£¿Ê¹ÔÌò¤ÏÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖÊì¤¬ºî¤Ã¤¿¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤ë¾¯½÷¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤µ¤Ã¤µ¤È½ª¤ï¤é¤»¤ë¿Í¡×¡Ö¾ï¼±¤Î¤Ê¤¤¾å»Ê¤òµ¤¸¯¤¦Éô²¼¡×¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤Ê¥À¥¸¥ã¥ì¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£½éÄ©Àï¤Î¥²¥¹¥È2¿Í¤¬¡Ö¥À¥¸¥ã¥ì¤ÇÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¶²ÉÝ¤¬¡×¤È¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢SixTONES¤¬¼¡¡¹¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤ò¶«¤ó¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎÅÙ¶»¤Ë¡Ö¤¹¤²¤§¡ª¡×¤È´¶²½¤µ¤ì¤¿ËÌÂ¼¤ÈÌðËÜ¤â½ù¡¹¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤ê½Ð¤¹¡£Åú¤¨¤¬¤Ò¤é¤á¤¤¤¿ÌðËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤¡¤¡¡ª¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡Æ±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¿¥À¥¸¥ã¥ì²¦¡¦¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¥¥ì¥¥ì¤Î¥À¥¸¥ã¥ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¬¡¢º£ÅÙ¤³¤½Ç°´ê¤Î¾¡¤ÁÈ´¤±¤Ê¤ë¤«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¹ËÜ¤ÎÅú¤¨¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç²£¼è¤ê¡£ËÌÂ¼¤â»×¤ï¤º¡Ö¾ù¤Ã¤Æ¤è¡Á¡×¤ÈËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤ë¡£Áá²¡¤·¤ËÉé¤±¤ëÅÄÃæ¤Ï¡Ö²¶¤Ë¤ä¤é¤»¤í¡ª¡×¤ÈÂçÀä¶«¡£¾¾Â¼¤Ï¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥®¥ã¥ë¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¡£
¡¡ÌäÂêVTR¤Ë¤Ï¡¢³¿Äâ¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó£³¹æ¡¢Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¢¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡±ß¿Ø¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤«¤òÅö¤Æ¤ëÆ°ÂÎ»ëÎÏ¥²¡¼¥à¡ÖÆ°ÂÎµå»ù¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤¹¤ë¡£²¿¤¬Íî¤Á¤¿¤«Á´°÷¤½¤í¤Ã¤ÆÀµ²ò¤Ç¤¤¿¤é¡¢¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥óÁª½Ð¤ÎÀäÉÊ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥Ð¥¹¥±Éô¤ÎËÌÂ¼¤¬¡Ö¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¶¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÌðËÜ¤â¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¡£¥À¥¸¥ã¥ìÂÐ·è¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤ë2¿Í¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤º¤ËÄÁ²òÅú¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤¿MC¡¦Æ£¿¹¤¬¥Ò¥ó¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ó¥×¥ó¥«¥ó¥×¥ó¤ÎËÌÂ¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ï¤¡!?¡×¤ÈµÕ¥®¥ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ÆÙÝÇË¤ê¤Îºö¤Ë½Ð¤ëËÌÂ¼¤¿¤Á¤Ë¡¢Æ£¿¹¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤³¤Ã¤Á¤âÂÐºö¹Í¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤¹¤ë¡£Âçº®Íð¤ÎÃæ¡¢Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤«¡£
