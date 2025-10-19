歌手倖田來未（42）が18日、京王アリーナTOKYOでデビュー25周年記念の全国ツアー初日公演を開催した。「キューティーハニー」や8月発売のアルバム「De−CODE」のリード曲「ChaO！」など、メドレーを含む全28曲で8000人のファンを熱狂させた。

25年の原点と進化を詰め込んだ。キューブ型のリフトに入りながら宙づりで登場し「CUBE」で幕開け。序盤は「ついて来い東京！」とあおりながら、“エロカッコいい”ダンスでファンを沸かせた。さらに派手なデコレーションを施した“キラキラマイク”も復活。「歌っていたらマイク重たすぎて、このツアー終わったらすぐやめます。ほんまにめっちゃ重たいで」と笑いつつ、原点のド派手でエネルギッシュなステージを見せた。

25周年を迎えても、なお進化を止めない。ツアータイトル「De−CODE」の意味は「壊しては再構築する」。複数の曲を新たな振り付けで披露し、デビュー曲から最新曲までのジャケット写真をAIで生成して映像化。さらに代表曲「愛のうた」はチェック柄のキューティーな衣装で歌唱するなど、新たなショーを構築した。

MCでは涙ながらに「今も十分幸せだけど、倖田來未というコード（DNA）を毎年壊して、新しく書き換えたい」と進化したエンターテインメントへの強い意欲を語り、「みんなも正しいと思うなら自分でコードを刻み続けてほしい。30周年に向けて、これからも走り続けます」と誓いを立てた。【野見山拓樹】