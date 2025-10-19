野村宏伸『教師びんびん』で大ブレイク→最高年収2億円 借金生活への転落を告白
俳優の野村宏伸（60）が、16日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』（後7：00）に出演。1988年に放送されたドラマ『教師びんびん物語』で一躍人気となった野村が、最高月収8000万円、年収2億円という絶頂時代を経て、借金1000万円へと転落したことを赤裸々に打ち明けた。
【写真】『教師びんびん』で大ブレイク！野村宏伸の今
当時の収入について「経理に任せていたから、あまり通帳を見てなかった。でも、たまに銀行にお金をおろしに行く。その時に、一桁多いなって、ちょっと驚いたりした。最高月収は、8000万円くらいじゃないの？CMやっていた時に振り込まれたお金だと思うけど。（年収？）いい時は2億円ちかくあったんじゃないかな。まだ、23歳とかだったから、こんなに入ってくるんだって。お金に関しては無駄していたなって思う」と告白。
一番高い買い物について「世田谷に110坪の一軒家を建てた。土地と上物で、2億4000万円くらい」とした上で、当時の貯金額についても「1億円とか、そんなぐらいじゃない？」と明かした。ところが、1億円もの貯金は、複数の友人に貸したまま戻ってきていないといい「3000万円貸した人とか、5000万円貸した人とかもいます。だいたい現金でやりとりしていて、振り込んだのはない」と後悔の念を口に。
その後離婚し、お金とともに家族も失ってしまったという野村は「テレビの業界って厳しいというか、ハッキリしているというか。何か主演をやりました、でもそれがコケましたってなった時に、そういうところから減っていく」と仕事も激減していった。「はじめてそこで、1000万円かな、事務所に借りたんだ。ヤバかったと思う」と借金生活への転落を明かした。
その後は、苦手だったバラエティーにも挑戦するなど、地道にお金を貯めていき、今年2月には飲食店経営に乗り出した。『教師びんびん物語』から38年、60歳になった野村は今、居酒屋で週5日厨房に立つ料理人になり「（年収は）500万円くらい。70歳までに1億円を取り戻したい」と前向きに語っていた。
【写真】『教師びんびん』で大ブレイク！野村宏伸の今
当時の収入について「経理に任せていたから、あまり通帳を見てなかった。でも、たまに銀行にお金をおろしに行く。その時に、一桁多いなって、ちょっと驚いたりした。最高月収は、8000万円くらいじゃないの？CMやっていた時に振り込まれたお金だと思うけど。（年収？）いい時は2億円ちかくあったんじゃないかな。まだ、23歳とかだったから、こんなに入ってくるんだって。お金に関しては無駄していたなって思う」と告白。
その後離婚し、お金とともに家族も失ってしまったという野村は「テレビの業界って厳しいというか、ハッキリしているというか。何か主演をやりました、でもそれがコケましたってなった時に、そういうところから減っていく」と仕事も激減していった。「はじめてそこで、1000万円かな、事務所に借りたんだ。ヤバかったと思う」と借金生活への転落を明かした。
その後は、苦手だったバラエティーにも挑戦するなど、地道にお金を貯めていき、今年2月には飲食店経営に乗り出した。『教師びんびん物語』から38年、60歳になった野村は今、居酒屋で週5日厨房に立つ料理人になり「（年収は）500万円くらい。70歳までに1億円を取り戻したい」と前向きに語っていた。