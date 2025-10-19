お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼（54）と小木博明（54）が16日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。1986年から発売されているキリンビバレッジの清涼飲料水「午後の紅茶」を絶賛した。

この日のメールテーマは「かぶれ」。幼少期の頃、「午後の紅茶」にかぶれていたと当時を回想するメールがリスナーから届いた。

矢作が「午後の紅茶はもう革命でしょ」と切り出すと、小木も「出た時はすごかったよね、革命ね。あれすごかった」と同調した。

矢作が「紅茶といったら、リプトンの紅茶しか知らなかった。紅茶といえば。ティーバッグで。ネーミングから、午後の紅茶というね。紅茶といえば一択だったよね」と続けると、小木も「最高だね。一択。それ以外飲んでないと思うよ。あの時」と語った。

矢作は「あれ考えた人たちはすごいよ」と締めくくった。

「午後ティー」の愛称で親しまれている「午後の紅茶」はロングランヒット商品でストレートティー、ミルクティー、レモンティーの3種類に始まり、無糖、微糖などのバリエーションがある。