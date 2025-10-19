強い空腹感とともに「手が震える」「冷や汗が出る」は「低血糖」のサイン？繰り返す場合は病気が隠れていることも

強い空腹感とともに、「手が震える」「冷や汗が出る」といった経験をしたことはないだろうか。こうした症状は血糖値が下がった状態である“低血糖”の可能性がある。

食後に血糖値が急激に上がって下がる“血糖値スパイク”と並んで、病気のサインとして注目される。綾部市立病院の糖尿病専門医である大坂貴史さんに、低血糖の仕組みや注意点を聞いた。

「低血糖」とはどんな状態？

「低血糖は、血液中に含まれるブドウ糖が少なくなった状態です。医学的には血糖値が70mg/dL未満の状態を呼びます。低血糖になると段階的に次のような症状が表れます」

60mg/dL前後：強い空腹感、手の震え、冷や汗、動悸など。体が血糖値を上げようと交感神経を働かせるために起こる

40mg/dL以下：脳への影響が強まり、意識がもうろうとする、けいれんが起こるなど（中枢神経症状）

中枢神経症状が一定時間続くと、脳の後遺症が残ったり、生命に危険がおよぶこともある。

「ただし、手の震えや冷や汗、動悸などは強い緊張やストレスでも起こるため、こうした症状が出たからといってかならずしも低血糖とは限りません。また、健康な人が低血糖を起こすことはほとんどありません」

そのうえで、低血糖が起こるケースにはいくつかあると説明する。

低血糖が起こる主なケース

（1）「食後低血糖（反応性低血糖）」（食後に血糖値が下がりすぎてしまう状態）

（2）糖尿病治療中の人。夜間に低血糖を起こしやすい

（3）膵臓にインスリノーマという腫瘍ができている場合（ただし稀である）

（4）極端な糖質制限

（5）大量の飲酒後に寝た場合

健康診断で異常のない人も知っておきたいのは、（1）の「食後低血糖（反応性低血糖）」だ。

「胃を切除した人に多い症状ですが、胃の切除を受けていないのにこの症状が表れる場合は『糖尿病予備群』の可能性があります。糖尿病予備群の人は、食後に血糖値が急激に上がって、急激に下がる傾向にあり、進行すると糖尿病になってしまいます」

この食後低血糖は、食後に血糖値が急上昇して急降下するいわゆる“血糖値スパイク”とともに、健康診断の空腹時のみの血糖値を測定する方法では把握することができない。

「もし、症状が繰り返し現れる場合は、糖尿病予備群や他の疾患が隠れている可能性もあるため、糖尿病専門医がいる医療機関で相談してください」

また、極端な糖質制限についても注意したい。

「主食を減らすなどして糖質を減らせば、当然血糖値は下がります。体重も一時的には落ちるでしょう。しかし、主食を減らしすぎるとインスリン分泌が低下し、さらに主食の代わりにタンパク質や脂質を取りすぎることで、逆に血糖値が上がりやすい体になってしまう。つまり糖尿病に近づいてしまいます」

CGMで自己判断しないで

最近では、糖尿病でなくても健康管理の目的で、自分の血糖値の傾向を知るために市販の「持続血糖測定器（CGM）」を利用する人が増えている。

CGMは、皮下に挿入したフィラメントから、センサーで間質液（細胞周囲の液体）のブドウ糖を連続して測定する医療機器。自分の血糖値の推移をスマホでリアルタイムで見ることができるというものだ。従来の指先を針で刺し採血して血糖値を測定するタイプより気軽に使え、かつ連続した血糖値を見られるということもあって注目されている。

しかし、大坂さんはCGMの使い方に注意を促す。

「CGMの数値をそのまま鵜呑みにして、自分が低血糖だ、高血糖だ、といった自己判断をして自己流で対処するのは危険です」

それには次のような理由がある。

「CGMは本来、医師の指導の下で糖尿病患者の治療に用いる高度医療機器です。健康な人を対象とした精度検証はほとんど行われていません。血糖値が上がっている、下がっている、という傾向を把握する参考にはなりますが、表示される値は、採血して測定した結果とは異なる可能性があります。ある機種ではとくに、低めの値を示す場合は誤差が大きく出やくなっています」

例えば、CGMの数値が低血糖の基準である70mg/dLを下回ったり、逆に食後の血糖値が糖尿病の診断基準の目安の一つである200mg/dLを上回っていても、実際にはその数値になっていない可能性があるというのだ。

強い空腹感や手の震え、冷や汗といった症状が特徴の低血糖。もし繰り返し症状が出るようであれば、安易に自己判断せずに専門医を受診してほしい。

大坂 貴史（おおさか・たかふみ）

医師。綾部市立病院 内分泌・糖尿病内科部長、京都府立医科大学大学院医学研究科内分泌・代謝内科学講座客員講師・臨床准教授。糖尿病専門医・指導医、総合内科専門医、日本医師会認定健康スポーツ医。糖尿病と筋肉、糖尿病運動療法が専門。病院の外で「糖尿病で不幸になる人を減らす」活動をしている。Xでは「筋肉博士」として医療情報を発信中。近著に『血糖値は食べながら下げるのが正解』（KADOKAWA）。

取材・文＝黒木里奈