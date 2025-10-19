◆ゼット杯第３７回日本少年野球 東日本選抜大会 ▽１回戦 白河ボーイズ（東北南）５―４八千代ボーイズ（千葉） ▽２回戦 多摩川ボーイズ（東京西）７―３白河ボーイズ（東北南）（１０月１２日、白河・大信球場）

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会が１１日、郡山・ヨーク開成山スタジアムで開幕。雨天順延もあり１３日に４強が決まった。東北勢は５チームが出場も３チームが初戦敗退。白河ボーイズ（東北南）は３番・捕手の本宮奏翔（２年）が初戦で逆転満塁弾を放つなど、２戦連発の活躍。初出場の仙台中部ボーイズ（東北中央）はエース左腕・日下蓮志（２年）が好投で勝利も、ともに２回戦で姿を消した。

※ ※ ※

白河の３番・本宮が一振りで試合をひっくり返した。

初戦の八千代戦。１点を追う５回１死満塁。インコースを振り抜くと、打球は９３メートルの左翼ポール際のサクを越えた。逆転グランドスラム。何度も右手を突き上げながらダイヤモンドを回った本宮は「（サク越えは）練習試合も含めて初めて。神様が打たせてくれた」とはにかんだ。國分清昭監督（４８）は「クリーンアップは思い切り打たせている。チャンスで１本出ましたね」と満面の笑みだ。

続く多摩川戦でも、本宮は“おかわり”の一発。２点を追う５回に左中間席へ運ぶ。「芯を食いました。誇りになります」と話した。

４点を追う７回には４番・佐藤主将が走者を一塁に置いて、左翼ポール際へ衝撃の大飛球。ポールを巻いたかと思われたが、ファウル判定で“幻の一発”。本宮とのアベック弾にはならなかったが「格上だと思っていた相手と互角に出来た」と収穫もいっぱいだ。

【白河ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 佐藤蓮仁、本宮奏翔、渡邊千真、八代羚暖、生田目耀太、朶謙慎、小野寺優志、中野目蓮虎、鈴木彪斗、宗田映登、青山瑠聖、

鈴木奏汰

▽１年生 田中翔太、加藤颯士、渡辺新、室井英人、根本眞秀、小林陽翔、中田友翔、笠井創太、田谷柚樹、深谷圭吾、土屋海翔、