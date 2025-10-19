ドジャースの長年のライバル、ジャイアンツの新監督候補にテネシー大学のトニー・ビテッロ監督（47）の名前が挙がっている。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。

最有力候補ではあるがまだ契約には至っていない。決定は、今後24〜72時間以内に下される見通し。

ビテッロは、2003年から2017年にかけて母校ミズーリ大学、TCU、アーカンソー大学でアシスタントコーチを務めた後、2017年6月にテネシー大学の監督に就任。彼の下で同大は名門プログラムへと進化し、通算341勝131敗を記録。2024年には同校初となる全米大学野球選手権優勝を果たした。

一方でビテッロにはプロ野球での選手・コーチ・監督としての経験が一切ない。近年、大学野球のコーチやアシスタントがメジャー球団のコーチ陣入りする例はいくつかあるが、MLB組織での経験を持たない人物をいきなり監督に据えるのは異例だ。

現在ブルワーズの監督を務めるパット・マーフィーは大学監督としての長いキャリアを持つが、彼はその後マイナーリーグ監督やメジャーのベンチコーチ、さらにはパドレスでの暫定監督などの経験を経て現在の地位に就いた。

編成本部長球バスター・ポージーの立場からすれば、3度の最優秀監督賞を受賞したボブ・メルビンを解任し、プロ野球未経験の人物を据えるのは、就任1年目にして極めて大きな賭けだ。

ジャイアンツは過去9年間でプレーオフ出場と勝ち越しを達成したのは2021年（107勝）だけ。2025年もマット・チャプマン、ウィリー・アダメス、ラファエル・ディバースといった大型補強を経ても結果が出なかった。