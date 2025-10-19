お笑い芸人の出川哲朗（61）が18日に放送されたテレビ東京「出川哲朗の充電させてもらえませんか？」（土曜後6・30）に出演。ゲスト出演した大物俳優が実家が営んでいる老舗のり店の商品を宣伝したことに大喜びした。

今回は神奈川県・伊勢原市の大山阿夫利神社から、埼玉・秩父の金運スポット聖神社を目指す充電旅となった。厚木市へ入ると、沿道でスイカヘルメットを被った出演者を発見した。

ゲストは7年ぶりの出演となる俳優・唐沢寿明だった。出川らを待つ間に「（商業施設の）中を見たらね、おもしろいものがあったよ」と、あるものを発見していた。

それは出川の実家が営んでいる老舗のり店の商品。これには「ありがとうございます!店長ー」と思わず大声で呼び、店長に感謝を伝えた。出川は、その場で「わさび味」ののりを唐沢に試食させた。

唐沢は「あ、ウマい!うん」とコメントしつつ「のりは蔦金」と商品を宣伝。この宣伝には出川も「ありがとうございます!効果てきめん。ありがとうございます」と満面の笑み。さらに唐沢は「これウマいね。これぐらいツーンときたら結構酒のつまみになるね」と絶賛した。

唐沢の宣伝と絶賛コメントに出川は「ヤッター。これ兄貴大喜びよ。唐沢さんが“のりは蔦金”とか…これ普通だったらとんでもないお金が発生する。今のコメントだけで。ありがとうございます」と大喜びだった。